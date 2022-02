Nürnberg muss sparen: Geplantes 365-Euro-Ticket liegt auf Eis

Der Ort ist ein anderer, die Probleme haben sich nicht geändert. Der Nürnberger Stadtrat tagt coronabedingt in einem Konferenzsaal des Messezentrums statt im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht die schlechte finanzielle Lage der Stadt. Die Stadträte beauftragen deshalb den Oberbürgermeister und den Stadtkämmerer einstimmig, ein Sparpaket zu schnüren. Damit soll versucht werden, die schlechte Haushaltslage in den kommenden Jahren in den Griff zu bekommen. Das geplante 365-Euro-Ticket für jedermann liegt damit zunächst einmal auf Eis.

Finanzielle Leistungsfähigkeit ist in Gefahr

Die Rotstift-Liste soll in den kommenden Monaten erarbeitet werden. Die Stadt reagiert damit auf die Forderung der Regierung von Mittelfranken, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Regierung sieht die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Nürnberg in Gefahr. Sie hatte den Stadthaushalt für das laufende Jahr nur unter großen Vorbehalten genehmigt. Unter anderem kritisierte sie die hohen Kosten für das 365-Euro-Ticket.

Höhere Schlüsselzuweisungen helfen

Rund 20 Millionen Euro zusätzlich müsste die Stadt jedes Jahr für das Günstig-Ticket ausgeben. Geld, das sie nach Aussagen von Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD) nicht hat. Der Haushalt für das laufende Jahr ist nur deshalb genehmigt worden, weil die Schlüsselzuweisungen vom Freistaat 6,3 Millionen Euro höher als geplant ausfielen. Und auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich besser entwickelt als erwartet. Das macht ein Plus von gut 80 Millionen Euro aus.

Kämmerer pocht auf "Ausgaben-Diät"

Beides sind Einmaleffekte, sagt Riedel. Sie sorgen dafür, dass die Stadt Nürnberg in den kommenden Jahren nicht ihre kompletten Reserven ausgeben muss. Damit die Stadt jedoch langfristig weiterhin handlungsfähig bleibe, dürften es keine Steigerung von Ausgaben geben, sondern eine Reduzierung, rechnet Riedel den Räten vor. Er pocht auf die "Ausgaben-Diät", die er seit Langem anmahnt. CSU und SPD, die die Mehrheit im Stadtrat haben, schließen sich dieser Sicht an.

Grüne denken über höhere Gebühren nach

Die Grünen regen an, die Einnahmen zu erhöhen, um das Ticket in den kommenden Jahren doch noch finanzieren zu können. Fraktions-Chef Achim Mletzko nennt in der Debatte eine Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise und die Einführung einer City-Maut. Die Partei "Die Linke" will zugunsten des Tickets auf andere Großprojekte verzichten, sagt deren Fraktions-Chef Titus Schüller. Diese könnten seiner Meinung nach die Sanierung des Opernhauses oder die Landesgartenschau sein, für die sich Nürnberg beworben hat.

Initiative will neues Bürgerbegehren starten

Schüller verweist darauf, dass der Stadtrat bereits vor eineinhalb Jahren beschlossen hatte, das 365-Euro-Ticket zu Beginn des Jahres 2023 einzuführen. Damit wurde damals ein Bürgerbegehren vermieden, für das eine Initiative unter Federführung der Linken mehr als 20.000 Unterschriften gesammelt hatte. Dieser Beschluss müsste dann mit dem neuen Sparpaket aufgehoben werden. Die Linke sammelt bereits Unterschriften für ein neues Bürgerbegehren zu einem 365-Euro-Ticket für jedermann.