Nürnberg muss Maskenpflicht besser begründen und anpassen

Die Maskenpflicht auf zentralen Begegnungsflächen muss sehr gut begründet und an individuelle Begebenheiten angepasst sein, wenn sie juristisch Bestand haben soll – so ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach in einem Eilverfahren zur Maskenpflicht in Nürnberg zu verstehen.

Allgemeinverfügung zu pauschal formuliert

Kommunen stellt das vor große Herausforderungen, sagt Nürnbergs Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch. Das Verwaltungsgericht war in seinem gestrigen Urteil zu dem Schluss gekommen, dass die noch bis Sonntag (07.03.21) gültige Allgemeinverfügung der Stadt zu pauschal formuliert ist. Das Gericht habe Ermessensfehler festgestellt und die Stadt sich nicht ausreichend an den aktuellen Gegebenheiten orientiert, erläuterte eine Gerichtssprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

Differenzierung zwischen Werktagen und Wochenende fehlt

So sei in der Allgemeinverfügung mit der täglichen Maskenpflicht von 6.30 bis 19 Uhr etwa zu wenig Differenzierung zwischen Werktagen und dem Wochenende vorgenommen worden. Gekippt wurde die Maskenpflicht mit der Entscheidung aber nicht: Sie gilt nur für den Kläger. Von ihrem Recht, Beschwerde gegen die Entscheidung im Eilverfahren einzulegen, will die Stadt Nürnberg unterdessen keinen Gebrauch machen.

Realität und Recht prallen aufeinander

Nürnbergs Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch sagte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, hier prallten Realität und Recht aufeinander: Es sei für eine Kreisverwaltungsbehörde schier unmöglich, eine Verfügung zu erlassen, die allen Ansprüchen immer genügen würde: So hätten natürlich die aktuellen Corona-Beschränkungen einen Einfluss auf die Zahl der Menschen auf zentralen Begegnungsflächen – aber eben beispielsweise auch Jahreszeit und Wetter.

Inzidenz, Wetter, Jahreszeit

Für die Beurteilung der Infektionsgefahr spiele dann auch noch der Inzidenzwert eine Rolle, so dass im Grunde eine ständige Infektionsdruckanalyse durch das Gesundheitsamt nötig wäre. "Die haben da aktuell ja auch sonst nicht genug zu tun", so Kuch mit Galgenhumor. Auf dieser Grundlage eine Allgemeinverfügung zu erstellen, die verhältnismäßig und verständlich sei und gleichzeitig auch noch mehrere Tage Gültigkeit habe, sei eine große Herausforderung. Sobald an einer Ecke ein Imbissstand oder ein Geschäft öffne, sei die Situation an ein und derselben Stelle wieder eine vollkommen andere.

Tagesaktuelle Anpassungen nicht möglich

Tagesaktuelle Anpassungen seien nicht möglich. Kuchs Worten zufolge entspricht die regelmäßige Überarbeitung der städtischen Allgemeinverfügung inzwischen einer Art Choreographie: "Mittwoch Bund-Länder-Beratungen, Donnerstag Kabinettsbeschluss, Freitag machen wir die Allgemeinverfügung neu", so Kuch im BR-Gespräch. Den Schwarzen Peter an die Staatsregierung weiterreichen wolle er nicht. Die Umsetzung der Allgemeinverfügung bei den Kommunen anzusiedeln, sei richtig.

Weitere Klagen werden erwartet

Noch sei man in Nürnberg zwar überfragt, wie genau man die hohen Anforderungen in der ab Montag (08.03.21) gültigen Verfügung umsetzen werde, doch man sei daran. Der Stadtrechtsdirektor erwartet, dass es im Bezug auf die Allgemeinverfügungen zu weiteren Klagen auch an anderen Städten kommen wird. Diese Gerichtsverfahren müsse man nüchtern sehen. Für die Städte seien sie schwierig, aber rechtlich verständlich. Der Beschluss aus Ansbach sei nachvollziehbar, so Kuch.