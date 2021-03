Nürnberg muss Corona-Regeln wieder verschärfen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Nürnberg einen Inzidenzwert von 112,7. Damit liegt der Wert in der Frankenmetropole zum dritten Tag in Folge über 100. Deswegen werden die Lockerungen in Nürnberg ab Dienstag wieder zurückgenommen. Das teilte die Stadt Nürnberg bereits am Freitag in Voraussicht auf die steigenden Infektionszahlen am Wochenende mit.

Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen

Konkret heißt das, dass die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr erneut in Kraft tritt und Kontaktbeschränkungen wieder verschärft werden. Im privaten Bereich sind wieder nur noch Treffen mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Hausstandes erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Zudem müssen der Tiergarten und Museen wieder schließen.

"Click and meet" nicht mehr möglich

Geschäfte können kein Einkaufen mit Terminvergabe ("Click and meet") mehr anbieten, das Abholen bestellter Ware ("Click and collect") aber bleibt weiterhin möglich. Geöffnet bleiben weiterhin Buchhandlungen, Blumenläden, Baumärkte und alle Geschäfte der Grundversorgung.

Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause lernen

Schon am Freitag war zudem entschieden worden, dass Schülerinnen und Schüler in Nürnberg nach einer Woche Präsenzunterricht wieder in den Distanzunterricht wechseln. Ausgenommen sind nur Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen. Kitas wechseln in den Notbetrieb.

Auch in Fürth werden Lockerungen aufgehoben

Bereits ab morgen werden die Lockerungen in Fürth aufgehoben. Denn die Stadt hatte bereits am Samstag den dritten Tag in Folge den Inzidenzwert von 100 überschritten. Nach der 12. Infektionsschutzverordnung gilt damit die sogenannte "Notbremse", das hat die Stadt in einer Bekanntmachung mitgeteilt. Für den Einzelhandel bedeutet das, er muss wieder schließen, "Click an Collect" bleibt aber möglich. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, sowie Buchhandlungen, Blumenläden, Friseure und körpernahe Dienstleistungen. Auch Fahrschulen und Bibliotheken bleiben geöffnet. Auch in Fürth müssen die Schülerinnen und Schüler ab morgen wieder in den Distanzunterricht wechseln.