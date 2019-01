Nürnberg: Museum Industriekultur sucht Selfies mit Kleiderbügeln

Wie die Stadt Nürnberg mitgeteilt hat, ist es egal, ob die Kleiderbügel auf den Selfies aus Holz, Plastik oder Draht sind. Wichtig sei, sie in Szene zu setzen. Mit der Aktion soll der "banale Alltagsgegenstand aus seinem verkannten Dasein im dunklen Kleiderschrank" befreit werden. Die Foto-Aktion ist Teil der Ausstellung "Aufgehängt und abgehakt. Eine kleine Geschichte des Kleiderbügels", die das Museum Industriekultur vom 21. Februar bis zum 28. April zeigt.

Kleiderbügel-Selfies in drei Kategorien

Schließlich, so das Museum, sei der Kleiderbügel einem stets zu Diensten und trage die Lieblingsklamotten. Die eingesendeten Schnappschüsse werden in drei Kategorien eingeteilt. In "Du und dein Kleiderbügel: Welcher Kleiderbügel-Typ bist du?", in "Nürnberg sucht den schönsten Kleiderbügel" und "Kleiderbügel mal ganz anders".

Preise für die besten Fotos

Den drei besten Bildern jeder Kategorie wird eine Prämie versprochen und sie sollen als Druck im Museum ausgestellt werden. Die Fotografen der drei besten Bilder, erhalten jeweils eine Jahreseintrittskarte für alle Nürnberger Museen. Einsendeschluss ist der 14. März. Jeder Teilnehmer darf maximal 15 Bilder über die Website des Museums hochladen.