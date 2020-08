Nürnberg: Mögliche Sicherheitslücke bei Risiko-Reiserückkehrern

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks werden Reisende aus Risikogebieten, die in einem Nicht-Risikogebiet einen Zwischenstopp eingelegt haben, am Nürnberger Flughafen nicht automatisch zu den Corona-Teststationen gebracht. Grundsätzlich müssen sich Reisende aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen und sich in häusliche Quarantäne begeben, bis das Testergebnis vorliegt.

Reisende mit Zwischenziel fallen durchs Raster

Bei Fluggästen, die etwa aus Spanien kommen und in Nürnberg landen, funktioniert das auch: Sie werden per Bus-Shuttle an eine eigens dafür geschaffene Teststation gebracht. Diese befindet sich aus Sicherheitsgründen einen knappen Kilometer von den Test-Centern für Freiwillige entfernt. Diese Trennung funktioniert aber scheinbar nicht für Passagiere, die zwar ursprünglich aus Risikogebieten kommen, dazwischen jedoch in einem Nicht-Risikogebiet umsteigen mussten.

Mitarbeiter können nicht auf alle Daten zugreifen

Offenbar sind aus Datenschutzgründen dem Airport die Ursprungs-Aufenthaltsländer nicht bekannt. Nach BR-Informationen weiß dies nur die Airline. So kam es dazu, dass Passagiere nach der Landung nicht zur Pflicht-Teststation geleitet wurden. Ausgeführt werden die Corona-Tests von der privaten Firma Ecolog. Die Mitarbeiter zeigten sich selbst überrascht von den Vorkommnissen, haben aber umgehend auch an der Freiwilligen-Station Testabstriche für Menschen aus Risikogebieten vorgenommen.

Ohne Corona-Test nach Hause?

Jedoch war das nur bei denjenigen Passagieren möglich, die sich selbst darum kümmerten. Andere, die nicht per Shuttle zum Pflichttest gebracht wurden, sind unter Umständen unwissend und ohne Test nach Hause gefahren. Das Gesundheitsministerium hat auf Anfrage des BR bislang noch nicht reagiert. Auch eine Stellungnahme des Flughafens steht noch aus.