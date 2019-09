vor 44 Minuten

Nürnberg: Mann wird von Auto überrollt

Am Montag ereignete sich am späten Nachmittag ein tödlicher Unfall auf der Kalchreuther Straße in Nürnberg. Trotz sofortigen Einsatzmaßnahmen konnte ein Fußgänger nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.