31.05.2020, 13:17 Uhr

Nürnberg: Mann bei Schlägerei mit Messer schwer verletzt

Mehrere Personen sind am Samstagabend in einem Nürnberger Hinterhof in Streit geraten. Es kam zur einer Schlägerei, die am Ende eskalierte. Ein 26-Jähriger wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt und musste notoperiert werden.