Nürnberg: Mann attackierte Ex-Freundin mit Messer

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der 55-Jährige die Frau am gestrigen Sonntag in ihrer Wohnung im Nürnberger Norden aufgesucht. Nachdem die 56-Jährige ihm die Tür geöffnet hatte, griff er sie unvermittelt mit einem Messer an. Dadurch erlitt die Frau eine Stichverletzung im Bauchraum.

Nachbar hörte Hilfeschreie

Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie des Opfers und alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife flüchtete der Mann. Er konnte allerdings wenig später in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefährlich war ihre Verletzung nicht, heißt es im Polizeibericht.

Mann hatte gerichtliches Kontaktverbot

Die Polizeibeamten stellten im Nachgang fest, dass für den Mann bereits ein gerichtliches Kontaktverbot bestand. Dieses untersagte ihm, sich seiner Ex-Partnerin zu nähern. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Ermittlungsrichter wird nun entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft muss.