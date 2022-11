Nürnberg-Lichtenreuth: Spatenstich für 249 geförderte Wohnungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bauminister Christian Bernreiter (CSU) haben den Startschuss für das Bauprojekt im Nürnberger Süden gegeben. Auf dem ehemaligen Rangierbahnhof im neuen Nürnberger Stadtteil Lichtenreuth entsteht in den kommenden Jahren auch die neue Technische Universität Nürnberg (TUN).

Durch die Förderung beträgt die Miete in den 249 Wohnungen je nach Einkommen der Mieter zwischen 5,50 Euro und 7,50 Euro pro Quadratmeter. In zwölf zusammenhängenden Gebäudeabschnitten entstehen auf einer Länge von 420 Metern Wohnungen für Singles, Paare und Familien mit Kindern. Etwa ein Fünftel davon ist für Senioren ab 60 Jahren vorgesehen. Die Stadtmission wird in der neuen Wohnanlage zudem ein Sozialkaufhaus betreiben.

Insgesamt sollen im neuen Stadtteil Lichtenreuth einmal rund 6.000 Menschen leben. Das Gesamtprojekt ist mit 135 Millionen Euro kalkuliert.

Dazu kommt die neu gegründete Technische Universität. Auf deren Campus sollen im Endausbau rund 6.000 Menschen studieren und 200 Professoren und 2.000 Mitarbeiter tätig sein.