Nürnberg: Brand einer Lagerhalle auf Siemensgelände

Eine Lagerhalle auf dem Nürnberger Gelände von Siemens stand am Abend in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat inzwischen mit den Nachlöscharbeiten begonnen.

Eine Person erlitt Rauchgasvergiftung

Gegen 18.30 Uhr hatten Anwohner einen lauten Knall in der Winter-Günther-Straße gehört, so ein Sprecher der Polizei Mittelfranken auf Nachfrage des BR. Nach ersten Angaben der Polizei soll die Prüfhalle in Flammen aufgegangen sein. In der Halle seien aber keine Menschen gewesen.

Das Firmengelände wurde dem Sprecher zufolge evakuiert. Eine Person musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Ein Großaufgebot von rund 200 Einsatzkräften sei demnach am Einsatz beteiligt.

Entwarnung für Anwohner

Wegen des starken Windes, der den Rauch in den Ortsteil Hasenbuck und die nahe gelegene Katzwanger Straße drückte, hatten die Einsatzkräfte zunächst die Anwohner in der Umgebung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen konnte aber Entwarnung gegeben werden.

Die Löscharbeiten werden sich über die kommenden Stunden hinziehen. Der Brandort wird in der Nacht weiterhin kontrolliert. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.