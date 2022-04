Schneider mit Herz: Kostenloser Nähservice für Geflüchtete

Der Nürnberger Yusuf Aktas bietet Geflüchteten aus der Ukraine einen kostenlosen Nähservice an. Dieser wird gut angenommen. Mehrere Familien habe er inzwischen schon versorgt, erzählt der Schneider. Auch an diesem Nachmittag kommt eine vorbei und bringt ein paar Hosen zum Flicken vorbei. Für den Schneider kein großes Problem, in wenigen Minuten sind die Hosen wieder repariert.

Nähservice und kostenlose Klamotten zum Mitnehmen

In seinem Laden steht zudem eine Kiste mit verschiedenen Kleidungsstücken, Hosen, Pullis, T-Shirts – all das können sich die Ukrainer kostenlos mitnehmen. Die Sachen hat Yusuf Aktas von einem Freund aus einer Schneiderei für wenig Geld bekommen.

In Kontakt mit den Geflüchteten zu kommen war anfangs gar nicht so einfach: "Die haben erst Angst gehabt, als ich versucht habe sie in ihren Autos anzusprechen, zu Recht. Die wissen ja nicht wer ich bin." Inzwischen hat sich sein besonderes Angebot aber rumgesprochen, auch über verschiedene WhatsApp-Gruppen.

Rührung bei den Geflüchteten

Die große Hilfsbereitschaft von Yusuf sorgt bei den Menschen für Rührung. Kateryna, die mit ihren Kindern aus Odessa nach Nürnberg gekommen ist, erzählt: "Yusuf ist einfach ein wundervoller Mensch, der dazu bereit ist, uns Kleider, Schuhe und Essen zu geben. Was er allein alles für die Kinder getan hat, Süßigkeiten hat er uns gegeben und Spielzeug."

Nürnberger Schneider mit bewegender Geschichte

Für den Schneider ist diese Hilfe eine Selbstverständlichkeit, denn er weiß, wie es sich anfühlt alles hinter sich zu lassen und in ein fremdes Land zu kommen. "Ich hab selbst alles erlebt, also diese Angst hab ich erlebt in einem fremden Land zu sein. Damals habe ich unter Bäumen geschlafen oder im Bahnhof."

Vor mehr als 20 Jahren ist Yusuf Aktas aus der Türkei nach Deutschland gekommen und hat sich hier seine Schneiderei aufgebaut. Denn Menschen nun zu helfen ist für ihn, auch aufgrund seiner eigenen Erfahrung, eine Selbstverständlichkeit.

Schlafplatz in der Schneiderei

Damit die Menschen nicht in ihren Autos oder auf der Straße schlafen müssen, hat der Schneider auch eine kleine Duschvorrichtung und einen Schlafplatz in seiner Schneiderei eingerichtet. Doch die wurde so noch nicht benutzt, erzählt er. Die Leute seien bisher zum Glück bei Freunden oder in einer Pension untergekommen. Die Luftmatratze, der er extra gekauft hatte, hat er zwei Ukrainern geschenkt, erzählt er.