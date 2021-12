Nürnberg koordiniert Verlegung bayerischer Corona-Patienten

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist leicht rückläufig. Das Robert Koch-Institut meldete heute einen Wert von 442,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Von Entwarnung kann trotzdem keine Rede sein. Auch weil steigende Corona-Infektionszahlen meist erst zwei Wochen später in Form von steigenden Patientenzahlen in den Krankenhäusern zu spüren sind. Um die Kliniken vor einem Kollaps zu bewahren, werden Corona-Patientinnen und -Patienten teils in andere Krankenhäuser im Bundesgebiet verlegt. In Bayern kümmert sich die Integrierte Leitstelle (ILS) in Nürnberg um diese Patientenverlegungen.

Mit Krankentransportflugzeug und Ambulanz-Jets

Bereits am vergangenen Wochenende wurden bundesweit 50 Corona-Patientinnen und -Patienten verlegt, um Kliniken in Regionen mit hohem Infektionsgeschehen zu entlasten. Ein spezielles Krankentransportflugzeug der Luftwaffe brachte unter anderem sechs Schwerkranke von Memmingen nach Nordrhein-Westfalen. Nun sollen 20 weitere Patientinnen und Patienten – vorwiegend aus Niederbayern, Oberbayern und Schwaben – in andere Kliniken verlegt werden. Dabei werde man am Freitag erneut das Krankentransportflugzeug der Luftwaffe nutzen, so Marc Gistrochovsky, der die bayerischen Patientenverlegungen von der ILS in Nürnberg aus koordiniert. Außerdem werden Schwerkranke mit sogenannten Ambulanz-Jets in andere Regionen Deutschlands verlegt.

Verteilung nach dem "Kleeblatt-Prinzip"

Die Verlegung der schwerkranken Corona-Patientinnen und -Patienten erfolgt dabei nach dem "Kleeblatt-Prinzip". Dieser Notfallplan unterteilt das Bundesgebiet in insgesamt fünf Landesteile, die dabei als Kleeblätter bezeichnet werden. Während teils mehrere Bundesländer zu einem Kleeblatt zusammengefasst werden, bildet Bayern als einwohnerstarkes Bundesland das "Kleeblatt Süd". Wenn einzelnen Regionen in der Corona-Krise ein Klinik-Kollaps droht, können Covid-19-Patientinnen und -Patienten in andere Kleeblätter beziehungsweise Landesteile verlegt werden. Die Koordinatoren der einzelnen Kleeblätter sprechen sich dabei untereinander sowie mit dem Robert Koch-Institut ab.

Strategisches Vorgehen statt Notfall-Verlegungen

Bei den Patientenverlegungen handelt es laut Marc Gistrichovsky um "strategische" Verlegungen. "Das heißt, man wartet nicht bis das allerletzte Bett belegt ist. Denn es geht hier nicht um Notfallverlegungen", sagt der Koordinationsleiter des "Kleeblatt Süd". Es gehe vielmehr darum, Kliniken vor einem drohenden Kollaps zu bewahren.

Außerdem eignen sich ohnehin nicht alle schwerkranken Corona-Patientinnen und -Patienten für eine Verlegung. "Die Patienten dürfen – ganz einfach gesagt – nicht zu krank sein, so dass sie den Transport überstehen". Um mit den Kapazitäten sparsam umzugehen, dürften sie aber auch nicht "zu gesund" sein, so Gistrichovsky. Für die Verlegung von Corona-Patienten gibt es bundeseinheitliche Regelungen.

Verlegungen erfordern hohen logistischen Aufwand

In der Integrierten Leitstelle (ILS) in Nürnberg kümmert sich ein sechsköpfiges Team um die Verlegungen der Corona-Patientinnen und –Patienten. Jeder Regierungsbezirk verfügt zudem über einen ärztlichen Koordinator, der bei der ILS nach Rücksprache mit den Kliniken einen Verlegungsbedarf anmeldet, erklärt Marc Gistrichovsky. Ehe ein Schwerkranker tatsächlich verlegt wird, gibt es allerdings viel Abstimmungsbedarf, erklärt er.

Bevor etwa das Krankentransportflugzeug der Luftwaffe abhebt, müssten die Intensiv-Patientinnen und -Patienten rechtzeitig zum Flughafen gebracht werden. Ein Problem dabei sei, dass sich der Gesundheitszustand der Covid-Erkrankten teils innerhalb von Stunden derart verschlechtert, dass sie nicht mehr transportfähig sind. Um die Kliniken dennoch entlasten zu können, müssten für einen solchen Fall bereits andere Patientinnen und Patientinnen ausgewählt sein, die alternativ ebenfalls ausgeflogen werden können.

Verlegungen verlaufen noch problemlos

Die Verlegung von Covid-Erkrankten von Bayern in andere Bundesländer verläuft bislang noch ohne Probleme. "Aktuell bekommen wir die Patientinnen und Patienten unter", so Marc Gistrichovsky. Wie lange das so bleibt, kann der Koordinationsleiter des "Kleeblatt Süd" allerdings nicht beurteilen. "Die Lage ist derart dynamisch, dass wir uns jetzt noch keine definitive Prognose zutrauen".