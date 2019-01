03.01.2019, 05:49 Uhr

Nürnberg: Keine kostenlosen Parkplätze mehr

Künftig soll es keine kostenlosen Parkplätze mehr in der Nürnberger Innenstadt geben. Die Stadt Nürnberg will in den nächsten Monaten Zug um Zug für alle öffentlichen Stellplätze in diesem Bereich Parkgebühren verlangen.