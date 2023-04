Artikel mit Audio-Inhalten

Nürnberg: Karfreitag letztes Mal "Obdachlosen-Frühstück to go"

Im Haus Eckstein in Nürnberg wird es am Karfreitag zum letzten Mal das "Obdachlosen-Frühstück to go" geben, so Diakonin Ute Kollewe. Bis zu 1.000 Menschen haben es jede Woche genutzt. Es ist aber ein Ersatz geplant.