Nürnberg: Kandidaten für SPD-Vorsitz stellen sich vor

Bislang haben die Bewerber um den SPD-Vorsitz bereits sieben von insgesamt 23 Regionalkonferenzen absolviert. Die letzte ist am 12. Oktober in München anberaumt. Danach, zwischen dem 14. und dem 25. Oktober, soll die SPD-Basis in einer Mitgliederbefragung darüber entscheiden, wer die Nachfolge der zurückgetretenen Partei-Chefin Andrea Nahles übernehmen soll.

Großer Andrang bei Regionalkonferenzen

Über mangelnde Beteiligung an den Regionalkonferenzen gab es bisher keine Klagen. So kamen beispielsweise in Saarbrücken, Bremen oder Friedberg deutlich mehr Interessierte als vorher erwartet worden waren. Turbulent wurde es aber noch nicht. Zum einen zeigten sich die Kandidaten diszipliniert und hielten sich an die Formatvorgaben: Die Teams haben jeweils fünf Minuten Zeit, um sich und ihre Ideen vorzustellen, danach darf jeder Kandidat eine Minute lang über aktuelle Fragen sprechen. Anschließend kommt die Basis zu Wort. Insgesamt soll eine Veranstaltung nicht länger als zweieinhalb Stunden dauern.

Soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Zukunft der GroKo

Wenig Unterschiede gab es bislang bei Fragen wie der sozialen Gerechtigkeit – alle Kandidaten sind sich einig, dass die SPD wieder mehr als Stimme der kleinen Leute wahrgenommen werden müsse und als Partei, die sich für die Gleichberechtigung der Frau stark macht. Zudem ist der Klimaschutz bei allen Bewerbern ein wichtiges Thema. Doch auch da, wo sich die Geister scheiden, nämlich bei der Frage, ob die SPD ihr Profil besser innerhalb oder außerhalb der Großen Koalition schärfen kann, sind heftige Diskussionen bislang ausgeblieben.

Prominentester Bewerber: Finanzminister Olaf Scholz

Und dennoch: Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, eigentlich der prominenteste Bewerber, schien bislang das Handicap zu haben, als Sinnbild für die Groko zu stehen. Aus Überzeugung: Denn Regieren lohne sich, betont er immer wieder. Gleichzeitig spricht er aber Themen an, die bei der Basis gut ankommen: Scholz fordert eine Finanztransaktionssteuer und macht sich auch für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer stark. Allerdings ist er damit bislang auf wenig Gegenliebe bei der Union gestoßen, was seine Position bei vielen SPD-Mitgliedern schwächen dürfte. Erklärte GroKo-Gegner – allen voran Karl Lauterbach – hatten es jedenfalls bislang leichter, auf Zustimmung bei der Basis zu stoßen.

Karl-Heinz Brunner einziger bayerischer Bewerber

Einziger bayerischer Bewerber – und zugleich Solokandidat – ist der Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner. Die Regionalkonferenz kann auch per Livestream im Internet verfolgt werden.