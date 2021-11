Nürnberg-Kalender würdigt "Die Leute vom Hauptmarkt"

Die alte, analoge Kamera hat schon richtig Patina, erfüllt aber immer noch ihren Zweck. Die Nürnberger Fotografen Sabine Weiß und Wolfgang Gillitzer geben Instruktionen: ein bisschen mehr lächeln, weiter nach links, die Blumen richtig ins Bild schieben. Es ist ein ganz besonderes Shooting. Im Fokus stehen die Marktleute Julia und Andreas Kresser. Abgelichtet werden sie inmitten ihrer bunten Sträuße für einen Kalender, der die Verkäufer auf dem Nürnberger Hauptmarkt würdigen will. "Die Leute vom Hauptmarkt", so der Titel des Kalenders, zeigt jeden Monat ein anderes, bekanntes Marktgesicht. Darunter auch das scheidende Christkind Benigna Munsi, sommerlich gekleidet ganz in zivil über den Nürnberger Hauptmarkt radelnd. Auch sie ist ein Gesicht, das mit dem Hauptmarkt eng in Verbindung steht.

"Der Hauptmarkt ist Nürnbergs Wohnzimmer"

Wolfgang Gillitzer und seine Partnerin Sabine Weiß, beide Profis an der Kamera, sind erst vor Kurzem in die Nürnberger Altstadt gezogen. Sie gingen zunächst davon aus, dass es in der Großstadt doch recht anonym zugehe. Umso erstaunter waren beide, wie schnell sie beim Einkaufen Zugang zu den Marktleuten fanden. Mittlerweile sind sie Stammkunden. Schnell war der Entschluss gefasst. "Wir wollen die Marktleute in einem Kalender verewigen", sagen sie. Ganz natürlich, so wie sie sind. Entstanden ist ein Kalender mit 12 Schwarzweiß-Fotografien. Analog, grobkörnig, keine Filter, ohne großen technischen Schnickschnack. Das war uns ganz wichtig, sagte Wolfgang Gillitzer. Das passe vom Stil her auch gut zum Marktgeschehen. Auch hier sei alles analog, noch ganz ursprünglich.

Markthändler aus Familientradition

Andreas Kresser hat schon als kleiner Bub zusammen mit seinem Vater Blumen auf dem Hauptmarkt verkauft. Einmal pro Woche fährt er nach Holland, holt dort die Ware vom Großhändler. Für fotogen hält er sich zwar nicht unbedingt, dennoch hat er sich für den Kalender gern an seinem Stand fotografieren lassen. Der Markt sei schließlich sein Leben. Er könne sich eigentlich gar nichts anderes vorstellen, sagt er. Er genieße es, stets an der frischen Luft zu arbeiten, auch wenn es im Winter manchmal recht frostig am Stand sei. Eine kleine Gasheizung schaffe dann aber Abhilfe. Auf den Fotos, so Kresser, sei seine Frau besser getroffen. Da ist er ganz Gentleman.

"Käse-Mo" kommt aus Griechenland

Kein Blatt vor den Mund nimmt auch der "Käse-Mo" vom Nürnberger Hauptmarkt. Evangelos Kasidas ist mit seinen unzähligen Käsesorten seit 30 Jahren vor Ort. Ein echtes Original, abgelichtet für den Monat Dezember. Seine Salzbutter sei einmalig, sagt ein Kunde. Für den Kalender posieren, kein Problem für den Griechen. Die meisten Leute, die am Stand vorbeikommen, scheinen ihn ohnehin bereits zu kennen. Dabei sei er zum Käseverkauf eigentlich eher zufällig gekommen. Angefangen habe er in der Nürnberger Gastronomie, mit dem Käsewagen habe er sich erst 1993 selbständig gemacht. Seine Produkte kämen vor allem aus Frankreich, aber auch aus München und Stuttgart. Evangelos Kasidas hat immer einen Spruch auf den Lippen, sucht den Plausch mit seinen Kunden. Die hätten sich im Lauf der Jahrzehnte doch ein wenig verändert. Oft im Stress, getrieben, das Geld säße nicht immer so locker wie früher. Sobald die Menschen aber bei ihm am Käsewagen stünden, lacht der 56-Jährige spitzbübisch, sei die Welt wieder in Ordnung. Ob es daran liegt, dass er dem ein oder anderen auch mal einen Ouzo über den Tresen reicht? Der "Käse-Mo" ist auf jeden Fall stolz, ein Teil des Marktkalenders zu sein. "Die Leute vom Hauptmarkt" gibt es für 19 Euro online oder im Buchhandel.