Nürnberg: Junges Forum gegen Antisemitismus gegründet

Das Junge Forum (JuFo) ist eine Plattform für Mitglieder der Deutsch-Israelischen Gesellschaft im Alter zwischen 14 und 35 Jahren. Das Ziel der Mitglieder ist es, Fragen zum Themenkomplex Antisemitismus und Israel mit differenzierten Antworten an die Öffentlichkeit zu tragen. Nun hat sich auch eine Gruppe in Nürnberg für den Bezirk Mittelfranken gegründet.

Antisemitische Demonstrationen als Anlass für Gründung

Ausschlaggebend für die Gründung waren vor allem die antisemitischen und dezidiert israelfeindlichen Demonstrationen im Mai dieses Jahres, als es zu Auseinandersetzungen der israelischen Armee mit der radikalislamischen Hamas gekommen war. Weil auf die oft antisemitisch konnotierten Demonstrationen "bis auf die Kundgebung der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg selbst keine zivilgesellschaftliche Antwort kam, haben wir uns entschlossen, das JuFo in Mittelfranken wieder zu beleben", erzählt Johannes Fischer im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Antisemitismus gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft

Der Soziologe bildet zusammen mit Alexander Schwarz den Vorstand des im September gegründeten JuFo Nürnberg. Auch der rechtsterroristische Anschlag von Halle verdeutlicht die Kontinuität des deutschen Antisemitismus, meint Fischer. "Dass dieser an Aktualität nichts verloren hat, zeigt sich an beinah täglichen Übergriffen auf Juden, Synagogen oder israelsolidarischen Menschen." Das wiederum zeige das Potenzial von Antisemitismus in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft.

JuFo will positives Bild Israels aufzeigen

Alexander Schwarz will daher ein besonderes "Hauptaugenmerk auf die Bekämpfung von und der Aufklärung über alle Facetten des Antisemitismus" legen. Im BR-Gespräch erzählt der Politikwissenschaftler, dass vor allem in Nürnberg, "der Stadt Rassengesetze und der Reichsparteitage gilt, alle Spielarten von Antisemitismus zu benennen und zu verurteilen, egal von wem diese ausgehen". Aber Schwarz möchte nicht nur Antisemitismus zum Thema machen, sondern auch "ein positives Bild des weltweit einzig jüdischen Staates aufzeigen".

Veranstaltung setzt sich mit Antisemitismus in der AfD auseinander

Am heutigen Abend (02.11.21) organisiert das JuFo seine erste Veranstaltung, die im Nürnberger Gewerkschaftshaus stattfindet. Dafür haben sie Stefan Dietl eingeladen. Der Autor des linken "Konkret"-Magazins setzt sich mit den "verschiedenen Ausprägungen des antisemitischen Denkens in der AfD" auseinander. Weitere Veranstaltungen des JuFo Nürnberg sollen in den kommenden Monaten folgen.