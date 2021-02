Party trotz Corona - Polizisten mit Pyrotechnik verletzt

Rund 20 Jugendliche feierten am Donnerstag trotz Corona auf einem Bolzplatz in Nürnberg-Langwasser bei lauter Musik und konsumierten dabei Alkohol. Bei einer Kontrolle habe ein sogenannter "Pyro Defender" – ein pyrotechnisches Abschussgerät – in einem Rucksack ausgelöst und zwei der Beamten verletzt, teilt die Polizei Mittelfranken mit.

"Pyro Defender" löste aus

Zuvor hatten mehrere der Jugendliche sofort die Flucht ergriffen, als die Polizisten nach einem Hinweis auf die Feier am Bolzplatz in der Karwendelstraße eintrafen. Die Polizisten konnten 13 Personen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren festhalten. Der Bereich, in dem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen feierten, sei stark vermüllt gewesen, mehrere hochprozentige alkoholische Getränke seien gefunden worden. Deshalb untersuchten die Polizisten die Rucksäcke der Jugendlichen. Dort fanden sie den "Pyro Defender", der daraufhin auslöste und einen "blitzartigen Flammenstrahl und einen Schallimpuls von etwa 150 Dezibel" erzeugte, so die Polizei.

Zwei Polizisten verletzt

Zwei 22-jährige Polizisten mussten daraufhin ärztlich behandelt werden, einer von ihnen sei derzeit nicht mehr dienstfähig. Der "Pyro Defender" wurde daraufhin sichergestellt und werde nun einer waffenrechtlichen Überprüfung unterzogen. Der 13-jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen elf Personen der Gruppe wurde Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.