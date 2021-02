1,76 Milliarden Euro: Nürnberg ist Schulden-König in Bayern

Im November hat der Nürnberger Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet. Seitdem lag das Zahlenwerk zur Prüfung bei der Regierung von Mittelfranken. Als Rechtsaufsichtsbehörde hat sie den Haushalt für das laufende Jahr zwar genehmigt. Allerdings kritisiert sie die hohe Verschuldung der Stadt Nürnberg, die bayernweit ganz an der Spitze liegt.

Warnung vor gravierender Verschuldungsproblematik

In der Haushaltsgenehmigung, die in den vergangenen Tagen bei der Stadt Nürnberg eingegangen ist, schreibt die Regierung von einer "alarmierenden Entwicklung" und von einer "gravierenden Verschuldungsproblematik". Insgesamt hat die Stadt Nürnberg rund 1,76 Milliarden Euro Schulden. Damit liege sie deutlich über dem Landesdurchschnitt auf Platz eins der 25 bayerischen kreisfreien Städte, heißt es in dem Schreiben der Regierung.

Passau und Landshut folgen auf den Plätzen

Nürnberg kommt auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.887 Euro, sagt Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Auf Platz zwei listet das Bayerische Landesamt für Statistik die Stadt Passau mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.662 Euro auf. Die Stadt Landshut kommt nach den letzten veröffentlichten Zahlen auf Platz drei mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.087 Euro. In der Landeshauptstadt München liegt der Wert bei 431 Euro pro Kopf und in Augsburg bei 1.365 Euro.

Geld für neue Schulen und Bäder

Grund für die hohe Verschuldung Nürnbergs sind nach Kämmerer Riedels Worten die coronabedingten Mindereinnahmen und die trotzdem hohen Investitionen. So gebe die Stadt Nürnberg weiterhin viel Geld für den Bau und den Erhalt von Schulen, Kindergärten, Straßen und Brücken aus. Alles Dinge, die notwendig seien. So startete gerade mit dem Schulzentrum Südwest das größte kommunale Bauvorhaben in Nordbayern. Kostenpunkt: rund 190 Millionen Euro. Ähnlich teuer war der Neubau der Bertolt-Brecht-Schule. Außerdem steht die Wiederbelebung des Volksbads an. Trotz vieler Zuschüsse gehe es nicht ohne neue Schulden.

OB will handeln

"Wir investieren trotz Sparzwang in die Zukunft Nürnbergs", sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Trotzdem zwinge die hohe Verschuldung zum Handeln, so König. Die Stadtpolitik müsse in den kommenden Jahren aufpassen, dass die laufenden Ausgaben und Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zu den Einnahmen stehen, gibt König vor. Der Stadthaushalt sieht im laufenden Jahr einen Verlust von knapp 50 Millionen Euro vor. Dieser sei nicht höher ausgefallen, weil die Stadt von Rücklagen profitieren könne, die sie in den wirtschaftlich guten früheren Jahren aufgebaut habe, so Riedel. Bis zum Jahr 2024 würden diese Reserven allerdings nahezu vollständig aufgebraucht sein.

Neubau des Konzerthauses bereits verschoben

Die Aufsichtsbehörde mahnt an, dass sich die Stadt Nürnberg künftig auf die kommunalen Pflichtaufgaben konzentrieren und bei weiteren Projekten deutlich beschränken müsse. Entsprechende Konsequenzen hat die Stadt Nürnberg schon gezogen. So hat sie den Bau des neuen Konzerthauses auf lange Zeit verschoben, weil das Geld dafür fehlt. Trotzdem wird die Stadt Nürnberg nach Einschätzung von Kämmerer Riedel den Titel der bayerischen Schulden-Königin so schnell nicht abgeben können