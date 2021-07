Nürnberg investiert zwei Millionen Euro Fördergelder in Altstadt

Die Stadt Nürnberg erhält 1,9 Millionen Euro aus dem Förderprogramm "Innenstädte beleben" des Freistaats Bayern. Mit den Mitteln aus dem Städtebauförderungsprogramms will die Stadt insgesamt neun Projekte in der Altstadt unterstützen.

Innenstädte haben gelitten

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) betonte, nach der Corona-Pandemie brauche man einen Schub für die Innenstädte. Vor allem Gastronomie, Hotels und der Handel hätten darunter gelitten, dass nur noch sehr wenige Menschen in die Innenstädte kamen. Das könnten die Kommunen mit den Betroffenen alleine nicht stemmen, so König weiter.

Förderung auch für soziale und kulturelle Projekte

Mit dem Geld soll nun unter anderem die Luitpoldstraße neugestaltet und der nördliche Marientorzwinger saniert werden. Außerdem gefördert werden kleinere kulturelle und soziale Projekte zur Belebung des Altstadtbereichs und Maßnahmen, die die Aufenthaltsqualität in der Bergstraße, am Albrecht-Dürer-Platz und in der Burgstraße verbessern sollen.

Unterstützung für Nürnberger Gastronomen

Durch mobiles Grün soll der Wochenmarkt auf dem Hauptmarkt weiter aufgewertet werden. Das zeitlich begrenzte Projekt "Summerstreet Adlerstraße" soll Gastronomen unterstützen, sie können ihren Außenbereich erweitern und so zusätzliche Gäste bewirten.

Außerdem plant die Stadt die Einrichtung von Pop-Up-Stores und ein Pop-Up-Center "Das Dürer". Bei den Pop-Up-Stores geht es um leerstehende Läden in der Innenstadt, die vorübergehend durch andere Nutzer belebt werden.

OB König verspricht weitere Projekte für die Zukunft

In einem leerstehenden Ladenlokal soll zudem eine Drehscheibe für bürgerschaftliches Engagement in der Altstadt entstehen. "Die Förderung über den Sonderfonds zeigt, dass wir als Stadt Nürnberg – zum Teil auch gemeinsam mit anderen Partnern wie die Industrie- und Handelskammer sowie dem Hotel- und Gaststättenverband – schon die richtigen Maßnahmen ergreifen, um die Innenstadt zu beleben und wieder für mehr Attraktionen und Frequenz zu sorgen", sagte Oberbürgermeister Marcus König. Er versprach, dass es in Zukunft weitere Projekte geben werde, das sei ein längerer Prozess, so König.