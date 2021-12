Nürnberg investiert auch 2022 in den Ausbau des Radwegenetzes

Wie die Stadt Nürnberg bekanntgab, wird das Radwegenetz wie geplant weiter lückenlos ausgebaut. Das entspreche einem Beschluss des Stadtrats und auch den Forderungen des Runden Tisches Radwegenetz und des Bürgerbegehrens. Nach Angaben von Bürgermeister Christian Vogel (SPD) werden nächstes Jahr 2,5 Millionen Euro mehr ausgegeben als ursprünglich geplant.

Fahrradstraße Nordstadt soll umgesetzt werden

Finanziert werden soll unter anderem die Radwegeverbesserung in der Fürther Straße, der Gebersdorfer Straße und der Oppelner Straße. Darüber hinaus ist für 2022 auch die Umsetzung der Fahrradstraße Nordstadt als Teil der Radschnellverbindung Nürnberg-Erlangen vorgesehen. Auch die Pläne für Radschnellverbindungstraßen von Nürnberg nach Zirndorf und Stein sollen vorangebracht werden.

Bedingungen für Radverkehr schnell verbessern

Im Jahr 2021 seien fast fünf Millionen Euro in Verbesserungsmaßnahmen geflossen. Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich (parteilos) äußerte sich lobend: "Es freut mich sehr, dass die vom Verkehrsplanungsamt konzipierten Maßnahmen umgesetzt wurden und die nächsten Schritte bereits in der Planung sind. Wir verbessern nun in großen Schritten die Bedingungen für den Radverkehr. Das Geld, das der Stadtrat zur Verfügung gestellt hat, kommt an."

Erst vergangene Woche bekam die Stadt Nürnberg den Förderbescheid des Bundes für einen geplanten Fahrrad-Schnellweg, Die Trasse soll von der Nürnberger Innenstadt Richtung Westen über den Stadtteil Kleinreuth bis nach Oberasbach und mit einem Abzweig bis Stein im Landkreis Fürth führen und 2025 umgesetzt werden.