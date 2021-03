Nürnberg impft nach Astrazeneca-Stopp mit anderen Stoffen

Nach dem Stopp von Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca impft Nürnberg Menschen, die bereits einen Termin haben, mit anderen Impfstoffen weiter. Für die bereits vergebenen Impftermine verwende man die Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, teilte die Stadt am Montag mit.

Erlangen: Ersatztermine mit anderem Impfstoff

Die Terminvergabe für Impfungen mit Astrazeneca werde gestoppt. In Erlangen erhielten die Menschen nach Angaben der Stadt entweder einen Ersatztermin mit einem anderen Impfstoff oder müssten später einen neuen vereinbaren.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte zuvor die Astrazeneca-Impfungen vorerst ausgesetzt. Den vorläufigen Stopp empfohlen hatte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut. Bei der Analyse neuer Daten sehe man eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Thrombosen in Hirnvenen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazeneca, so das Institut. Die Daten würden von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) weiter analysiert und bewertet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme".

Zweite Impfung mit anderem Vakzin nach zwölf Wochen fällig

Das bayerische Gesundheitsministerium äußerte sich zunächst nicht zum weiteren Vorgehen bei den Impfungen. Nach Angaben der Stadt Erlangen ist noch unklar, wann die bereits geimpften Menschen, die spätestens nach zwölf Wochen eine zweite Impfung mit Astrazeneca brauchen, wieder einen Termin bekommen.