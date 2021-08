Nürnberg: Impfbus kommt zu Kindern ab zwölf Jahren

Wie schon im Juli stand auch am Dienstag wieder ein sogenannter Impfbus am Hauptmarkt in Nürnberg. Dort konnten sich auch junge Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren impfen lassen.

Glücklich über das Angebot

Elias Kleist ist richtig "happy", dass er sich hier an der mobilen Impfstation am Nürnberger Hauptmarkt ohne Termin impfen lassen kann. Der 15-Jährige macht gerade mit seinen Eltern Urlaub in Franken. Er wohnt in Brandenburg. Dort sei es bisher nicht möglich gewesen, als Minderjähriger ein Impfangebot zu bekommen, erzählt er. Seine Eltern stehen neben ihm und haben eingewilligt, dass er sich impfen lässt. Dass sei entscheidend, sagt Dieter Rührig, der Leiter des Impfteams am Hauptmarkt. Man achte besonders darauf, dass bei Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren die Bereitschaft dafür freiwillig und nicht durch äußeren Druck entstanden sei.

Empfehlungen nicht in Stein gemeißelt

Seit den Morgenstunden ist das Team um Dieter Rührig am Hauptmarkt damit beschäftigt, den Papierkram der Menschen vor Ort zu erledigen, bevor diese dann geimpft werden können. Die Schlange ist gegen Mittag etwa 50 Meter lang. Es sind einige Erwachsene vor Ort, aber auch Jugendliche, das Angebot scheint gut anzukommen. In Bayern können sich die Zwölf- bis 17-Jährigen schon seit Mitte Juli impfen lassen, sagt Dieter Rührig. Die aktuelle Debatte, man setze sich damit über die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) hinweg, sieht Rührig gelassen. Man impfe natürlich nach den Empfehlungen und Maßnahmen, die die Stiko vorgegeben habe. Allerdings seien die Empfehlungen auch nicht in Stein gemeißelt.

Kritik vom Hausärzteverband

Gestern hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass ab sofort auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden soll – und zwar unabhängig davon, ob diese nun eine Vorerkrankung wie zum Beispiel Diabetes haben oder nicht. Kritik an dieser Entscheidung kommt unter anderem von Ulrich Weigeldt, dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbands. Die Empfehlung der Stiko nicht abzuwarten, die sich bald wieder äußern will, könne er nicht verstehen. Für ihn klinge das Ganze ein wenig nach Wahlkampfgetöse. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, sagte dem Norddeutschen Rundfunk (NDR), es gebe derzeit noch zu wenige Daten zu möglichen Folgeschäden durch eine Impfung für Zwölf- bis 17-Jährige. Man würde den öffentlichen Druck derzeit spüren, dadurch käme man aber nicht schneller zu einer Entscheidung.

Geteilte Meinung bei den Kindern und Jugendlichen

Wie unterschiedlich die Meinungen zum Thema Impfen bei Kindern und Jugendlichen sind, war auch am Mittag vor dem Impfbus festzustellen. Während sich die 16-jährige Petra Oppong an diesem Tag zum ersten Mal impfen ließ, war ihr kleiner, zwölfjähriger Bruder zurückhaltender. Er möchte sich nicht impfen lassen, da er Angst vor möglichen Nebenwirkungen hat. Auch die 17-jährige Yasemin Palm ist der Meinung, dass es nicht schlecht wäre, noch ein bisschen abzuwarten, um die möglichen Folgen des Impfstoffs besser einschätzen zu können, wenn dieser länger auf dem Markt ist. Dennoch lässt sie sich an diesem Mittag impfen, denn in der Schule würde es sich so hinziehen und es sei auch wahnsinnig anstrengend mit den Masken im Unterricht. Bis zum Nachmittag sind schon rund 120 Menschen am mobilen Impfbus am Hauptmarkt in Nürnberg vorbeigekommen. Dieser wird dort auch morgen wieder zwischen 9 und 18 Uhr stehen.