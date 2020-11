Nürnberg: Im Drogenrausch Wohnung in Brand gesteckt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vorsätzlichen Vollrausch vor, da er bei Tatbegehung im Drogenrausch unter Meth Amphetamin-Einwirkung stand. Im Januar dieses Jahres hatte sich der Mann in seine Wohnung in Nürnberg eingesperrt und den Zugang versperrt. Später setzte er seinen Hausrat, unter anderem Möbel und eine Matratze in Flammen, so die Ermittler. Der Mann musste von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter geborgen werden.

Mann befand sich in psychischem Ausnahmezustand

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige bei der Tatausführung unter einer psychischen Störung litt. Er blieb bei dem Brand der Wohnung unverletzt, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

Ein Sachverständiger hat festgestellt, dass die Wohnung nur nach Kernsanierung wieder bewohnbar ist. Ein Urteil gegen den Mann soll am Donnerstag gesprochen werden.