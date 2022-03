Nürnberg: Russlands Honorarkonsul tritt zurück

Seit 23 Jahren war der unterfränkische Unternehmer Nikolaus Knauf Honorarkonsul der Russischen Föderation in Nürnberg. Für den Unternehmer aus Unterfranken "war es immer wichtig, Brücken zu bauen zwischen den Menschen in Deutschland und Russland", teilte eine Mitarbeiterin des Honorarkonsulats dem Bayerischen Rundfunk mit. Demnach hätte Knauf seit seinem Amtsantritt 1999 "eine Vielzahl von kulturellen und sozialen Veranstaltungen organisiert oder unterstützt, die Menschen in beiden Ländern zusammenbringen".

Mittler zwischen russischen und bayerischen Unternehmen

Dem Schreiben zufolge beendete Knauf seine ehrenamtliche Tätigkeit am vergangenen Freitag. Eine Begründung für den Schritt wurde nicht genannt. Das Honorarkonsulat versteht sich laut eigenen Angaben als Mittler zwischen russischen und bayerischen Unternehmen. Ziel sei die Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder. Zudem engagiert sich das Konsulat in den Bereichen Kulturförderung und tritt für ein gegenseitiges kulturelles Verständnis ein.

Nikolaus Knauf traf Putin beim "Führungstreffen Wirtschaft"

Nikolas Knauf traf den russischen Präsidenten Wladimir Putin beispielsweise während des "Führungstreffens Wirtschaft 2010" der Süddeutschen Zeitung in Berlin, bei dem hochrangige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zu einem Kongress zusammenkamen. Damals saßen Knauf und Putin unter anderem mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Josef Ackermann, Ex-Siemens-Chef Peter Löscher und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Martin Winterkorn, während einer Veranstaltung auf dem Podium.

Knauf reagierte auf russischen Angriffskrieg

Der Unternehmer Nikolaus Knauf hat den gleichnamigen Gipskonzern aus Iphofen im Landkreis Kitzingen zum Weltmarktführer aufgebaut. Laut eigenen Angaben ist der Baustoff-Hersteller in mehr als 60 Ländern weltweit tätig. Auch in der Ukraine lässt Knauf produzieren. Dabei handelt es sich um ein Werk zur Herstellung von Gipsbauplatten in der Region Donbass sowie eine kleinere Anlage in Kiew. 598 Mitarbeiter beschäftigt das unterfränkische Unternehmen in der Ukraine. Einen Tag nach dem Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hatte, schloss Knauf seine Werke in der Ukraine. Laut Unternehmensangaben habe man die Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen vorsorglich nach Hause geschickt.