Nürnberg holt sich Anregungen für Konzertsaal aus Luzern

Über das vergangene Wochenende war eine Delegation aus Nürnberg in Luzern – mit dabei waren unter anderem die verantwortlichen Architekten, Vertreter der Stadt Nürnberg und des Stadtrats sowie der Chef-Akustiker.

"Auch wir wollen einen erstklassigen Konzertsaal bauen. Und so einen Konzertsaal – quasi am lebenden Objekt – studieren zu können, ist mit keiner Maßnahme aufzuwiegen." Robert Vogel, Projektverantwortlicher der Stadt Nürnberg

Wie der Luzerner Konzertsaal wird auch der Nürnberger in Form einer Schuhschachtel gebaut: schmal, lang und hoch. "Das sind Säle, die schön klingen", sagt Eckhard Kahle, der Chef-Akustiker für den Nürnberger Konzertsaal, der bereits in Luzern für die Akustik mitverantwortlich war. Denn der Klang breitet sich in so einer Schuhschachtel optimal aus. Der Konzertsaal in Luzern gilt als die Kathedrale der Musik – weil sich die Musik nach oben öffnen kann, so Kahle.

Computer errechnet perfekten Neigungswinkel

Nicht alle Elemente aus Luzern werden übernommen, gleichzeitig will der Chef-Akustiker in Nürnberg einige Verbesserungen einführen. So sollen die Wände und die Unterseite der Balkone nicht exakt gerade sein, wie in Luzern, sondern leicht geneigt, um den Schall noch besser zu reflektieren. "Ein Grad, zwei Grad oder fünf Grad: Die richtige Neigung lässt sich heute relativ einfach per Computer berechnen", erklärt Kahle.

Kosten noch nicht abzuschätzen

Anstatt der hellen Gipswände des Luzerner Konzertsaals, wird in Nürnberg alles in Holz verkleidet sein. "Nürnberg will einen warmen, recht hölzernen Klang – einen fast schon historischen Klang", sagt Kahle. Von der Akustik hängen vor allem die Kosten für den Konzertsaal ab. Da daran noch gefeilt wird, ist noch nicht klar, wie viel der Saal kosten wird. Eine erste Schätzung wird aber spätestens bei den Haushaltsverhandlungen der Stadt Nürnberg im Herbst auf den Tisch kommen müssen.

Fertigstellung für 2023 geplant

Schon jetzt steht fest: Der Freistaat wird 75 Prozent der Kosten übernehmen. Die Stadt Nürnberg zahlt den Rest. Der Nürnberger Konzertsaal soll direkt neben der Meistersingerhalle entstehen. 2021 startet der Bau. 2023 soll der Konzertsaal fertig sein und Platz für 1.500 Besucher bieten.