Nürnberg heizt den Saunafans wieder ein

Ende September vergangenen Jahres startete die Hallenbadsaison in Nürnberg. Um Kosten und Energie zu sparen, wurde ein Teil der städtischen Saunen ausgeschaltet. Das sollte den Energieverbrauch senken. Bei genauerer Analyse wurde nun klar: Das hatte keinen großen Einspareffekt.

Deswegen hat Geschäftsleiter Matthias Bach nun auf die Wünsche der Saunabesucher reagiert und heizt wieder ein. "Dadurch, dass die Saunakabinen in unseren Gebäuden integriert sind, können wir im Endeffekt nur das einsparen, was durch den Saunaofen nicht verbraucht wird. Und das ist tatsächlich im Verhältnis zu dem, was wir hier sonst an Energie verbrauchen, nicht so viel. Denn die Gebäude sind ohnehin warm", so Bach.

25 Prozent weniger Energieverbrauch in Nürnbergs Bädern

Die Analyse hat vielmehr ergeben, dass zwar nicht im Saunabereich, dafür aber in den Schwimmbecken Energie gespart werden konnte. Gelungen ist das, indem die Temperatur in den Schwimmerbecken von rund 28 Grad auf 26 Grad gesenkt wurde. Das hat Wirkung gezeigt, betont Bach. "Das Absenken der Wassertemperatur hatte wirklich einen riesigen Effekt, der uns eine ganz große Einsparung ermöglicht hat. Wir haben über 1,2 Millionen Kilowattstunden Energie gespart." Das sind 25 Prozent weniger Energieverbrauch als in den Jahren vor der Pandemie. Ein Erfolg sei das, betont der Geschäftsleiter. Deshalb sollen die Schwimmerbecken auch weiterhin nur 26 Grad haben. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Die Kleinkinder-Becken werden weiterhin unverändert auf 32 Grad geheizt.

Außenbecken bleiben weiter geschlossen

Zur Energieersparnis beigetragen hat vor allem auch, dass die Außenbecken geschlossen wurden. In früheren Jahren dampften die Becken im Freien im Winter. Badegäste konnten im 30 Grad Celsius heißen Becken plantschen, während um sie herum Schnee lag. Diese Energieverschwendung soll es so in Nürnberg bis auf Weiteres nicht mehr geben. Bis Ende April bleiben die Außenbecken deshalb dicht.

Im Mai startet Freibadsaison

Bis dahin will die Stadt entscheiden, wie sie auch 2023 Energie sparen kann. Ziel sei es auch im laufenden Jahr 20 Prozent weniger Energie als in früheren Jahren zu verbrauchen. Gerade die Außenbecken werden dabei eine große Rolle spielen. Stand heute ist geplant, dass ab Mai die Freibäder wieder öffnen. Badegäste müssen sich allerdings darauf einstellen, dass die Temperatur dann voraussichtlich wieder bei 26 Grad liegen wird.