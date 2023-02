Nürnberg hat Deutschlands jüngsten Flughafenfeuerwehr-Chef

Der Notruf geht ein in der Einsatzzentrale der Flughafenfeuerwehr am Albrecht Dürer-Airport in Nürnberg. Sebastian Haas rückt sich das Headset zurecht, fragt dezidiert nach. "Ein Triebwerkbrand also bei einer gelandeten Boeing 737?, 120 Personen an Bord plus Besatzung. Alles klar, ich schicke die Einheiten los!"

Das beschriebene Szenario ist nur eine Übung, die Abläufe aber sind im Ernstfall die gleichen. Der Gong ertönt in dem mehrstöckigen Gebäude der Nürnberger Flughafenfeuerwehr. Die Durchsage mit den Einsatzinformationen hallt durch die Flure. Das ist das Stichwort für den Chef der Flughafenfeuerwehr Matthias Reumann. Der Nürnberger verlässt den Aufenthaltsraum, rennt auf eine rote Sicherheitstür zu, die geht auf. Ein kleiner Sprung und hinab geht es die goldfarbene Feuerwehrstange, abwärts zu den Einsatzwagen. "In 30 Sekunden sollen wir bereit sein zum Ausrücken!", sagt Reumann.

Vom Bürokaufmann zum Feuerwehr-Chef

Das geht nur so schnell, weil direkt vor den Löschfahrzeugen die Schuhe mit angehefteten Hosen bereitstehen. Quasi zum Hineinspringen. Schnellstarter am Auto gedrückt, raus aus Tor drei, Richtung Übungs-Brandort hinter dem Rollfeld des Flughafens. Matthias Reumann fährt den 1.000 PS-starken Wagen. Mit 15 Jahren hat er hier als Azubi zum Bürokaufmann angefangen, oft sehnsüchtig aus dem Fenster geguckt, den Feuerwehrleuten beim Ausrücken zugesehen.

Er ist die Feuerwehr-Karriereleiter von ganz unten nach oben geklettert. Nach seiner Ausbildung arbeitete er zunächst in der Gepäckabfertigung am Flughafen, bewarb sich dann bei der Feuerwehr vor Ort und hat es über die Jahre schnell zum Chef gebracht. Heute delegiert er mit 34 Jahren ein Team von 74 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen und ist damit der jüngste in seinem Beruf in Deutschland.

"Das ging nur, weil mich Vorgesetzte unterstützt haben und mir das zutrauten!" Matthias Reumann, Leiter Flughafenfeuerwehr Nürnberg

Adrenalin schießt ein

Matthias Reumann ist mit seinem Kollegen an der brennenden Turbine angekommen. Ein stilisiertes Stahlflugzeug dient für solche Übungseinsätze. Per Joystick lenkt Matthias Reumann den Wasserstrahl vom Dach des Feuerwehrautos zielsicher auf die brennende Turbine. Die ist schnell gelöscht. Es sei nur eine Übung, klar, sagt der Feuerwehrmann, aber das Adrenalin schieße dennoch ein. Er sei voll konzentriert. Schließlich zähle im Ernstfall jede Sekunde, um Menschenleben zu retten. Danach gibt es noch im Führerhaus des Feuerwehrautos die Nachbesprechung des Einsatzes. Alles hat gut geklappt.

Liebesspiele im Fahrstuhl

Die Vielseitigkeit dieses Berufs habe ihn stets gereizt, so Reumann, das stets Überraschende. Nie wisse er genau, was ihn erwarte. Einige Einsätze blieben schmerzlich in Erinnerung, wenn Menschen ums Leben gekommen sind. Er sei angetreten, um zu helfen, Leben zu retten. Nicht immer sei das befriedigend möglich. Kuriose Anekdoten hat der junge Flughafen-Feuerwehrchef allerdings auch im Gepäck. Einmal rückte er mit seinen Kollegen aus, weil ein Fahrstuhl stecken geblieben war. Darin überraschten die Feuerwehrleute ein Paar in Flagranti kurz nach dem Liebesspiel. Das sei schon amüsant gewesen.

Aggressives Verhalten nimmt zu

Über Nachwuchsprobleme kann sich Matthias Reumann übrigens nicht beschweren. Erst kürzlich hat er mehrere neue Mitarbeitende eingestellt. Der Job bei der Feuerwehr scheint für viele junge Menschen durchaus attraktiv, trotz ernüchternder Geschehnisse wie an Silvester in Berlin, als Feuerwehr und Rettungskräfte attackiert und mit Pyrotechnik angegriffen wurden. So etwas mache ihn traurig und fassungslos. Ein rein Berliner Phänomen sei das leider aber nicht. Auch Matthias Reumann hat schon aggressives Verhalten gegenüber den Einsatzkräften erlebt.

"Bei verkehrssichernden Maßnahmen bekommt man den Unmut der Bürger schon mal zu spüren!" Matthias Reumann, Leiter Flughafenfeuerwehr Nürnberg

Solche Reaktionen seien aber die Ausnahmen. Die meisten Menschen seien sehr dankbar, wenn die Feuerwehr helfend eingreife. "Das ist ein gutes Gefühl und gibt Kraft für den nächsten Einsatz", sagt Deutschlands jüngster Flughafenfeuerwehr-Chef.