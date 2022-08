Nürnberg: "grenzenlos"-Festival feiert Partnerstadt Krakau

Seit 1979 pflegen Nürnberg und Krakau im Rahmen einer Städtepartnerschaft einen engen Austausch. Unter anderem haben sich in Nürnberg das Krakauer Haus und in Krakau das Nürnberger Haus einen Namen in der jeweiligen Kulturlandschaft erarbeitet. Überhaupt seien die beiden Städte schon seit Jahrhunderten kulturell eng miteinander verbunden, so die Veranstalter des Festivals "grenzenlos", das an diesem Wochenende in Nürnberg gefeiert wird.

Breites Angebot im und am Tucherschloss

Für das zweitägige Fest werden das Tucherschloss und sein Innenhof, der Renaissance-Garten und der Hirsvogelsaal des Schlosses genutzt. Im historischen Innenhof des Tucherschlosses treten Musiker, Sänger und Tänzer auf, im Hirsevogelsaal gibt es Lesungen, Filmvorführungen, Vorträge, Sprachkurse und Kammerkonzerte. Ein Markt mit kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk sowie ein Kreativprogramm für Kinder sollen die Besucherinnen und Besucher in den Renaissance-Garten locken.

"Katharina Tucher" führt durch ihr Schloss

Im Schloss selbst sind Ausstellungen zu sehen, zudem werden Führungen durch die Museumräume angeboten. Die Hausherrin "Katharina Tucher" im historischen Kostüm, gespielt von Inge Bickel, wird im Rahmen von Kurzführungen ihr Schloss vorstellen. Mitarbeiterinnen des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums der Museen in Nürnberg geben einen Einblick in die feine Gesellschaft der Nürnberger Renaissance.

Musikalische Highlights an beiden Festival-Tagen

Den Höhepunkt am Festival-Samstag bildet der Auftritt der Krakauer Band "Bester Quartet". Die vier Musiker kombinieren Klezmer, Jazz, Klassik und Avantgarde. Sie seien bereits in den wichtigsten Konzertsäle und Clubs der Welt aufgetreten, so die Veranstalter des Festivals. Und am Sonntag wird die Antwort auf die Frage "Was haben Polen und Kuba gemeinsam?" präsentiert: mit dem "Díaz Wojtas Duo", das polnisch-kubanische Musik bietet.

Studentinnen und Studenten zeigen Animationsfilme

Berühmtheit haben in Krakau auch die "Sommer-Animationstage" erlangt. Jedes Jahr werden dort Animationsfilme auf höchstem Niveau gezeigt. Einige der Filme von Krakauer Studentinnen und Studenten der Akademie der Schönen Künste sind nun Im Rahmen des "grenzenlos"-Festivals in Nürnberg zu sehen.

Polnisch-Crashkurs am Sonntag

Am Sonntag von 14.45 bis 15.30 und von 16.30 bis 17.00 Uhr gibt Silvie Preußer vom Nürnberger Amt für Internationale Beziehungen Verständigungstipps. Unter anderem verrät sie, wie das polnische "Zauberwort" lautet und was dieses mit der polnischen Seele zu tun hat.

Dackelparade nach Krakauer Vorbild

In Krakau treffen sich bereits seit 1990 jährlich hunderte Dackel und ihre Herrchen und Frauchen zur mittlerweile weltberühmten Dackelparade. Ursprünglich wollte der polnische Dramatiker und Dackelliebhaber Sławomir Mrożek mit der Dackelparade Militäraufmärsche parodieren. Dieses tierische Event findet nun zum zweiten Mal auch in Nürnberg statt: Um 13.15 Uhr am Sonntag führt die 2. Nürnberger Dackelparade vom Hauptmarkt ins Tucherschloss. Zwei- und vierbeinige Gäste sind erwünscht.

Fest der Partnerstädte hat lange Tradition

Das "grenzenlos"-Festival bringt seit 2003 alljährlich internationales Flair und kulturelle Vielfalt in die Nürnberger Altstadt. Es wird gemeinsam vom Amt für Internationale Beziehungen und den Museen der Stadt Nürnberg veranstaltet. Das zentrale Anliegen des Festivals sei es, "den Blick nach außen zu richten, Grenzen aufzulösen – auch im eigenen Kopf – Neugier zu wecken und die Partnerstädte Nürnbergs mit einem bunten Programm vorzustellen", so die Veranstalter.

Das Festival steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Es führte die Besucherinnen und Besucher bereits in die Nürnberger Partnerstädte Atlanta (USA), Nizza (Frankreich), Glasgow (Großbritannien/Schottland), Antalya (Türkei), Charkiw (Ukraine), San Carlos (Nicaragua), Hadera (Israel), Krakau (Polen), Venedig (Italien), Córdoba (Spanien), Prag (Tschechien), Shenzhen (China) Skopje (Nordmazedonien) und Kavala (Griehenland).

Tausende Besucher erwartet

Das 15. Internationale Fest der Partnerstädte findet am Samstag, 13. August 2022, von 17.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag, 14. August, von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem gesamten Areal des Museums Tucherschloss in der Hirschelgasse in Nürnberg statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Schnitt besuchten in den vergangenen Jahren laut Stadt Nürnberg 6.000 bis 8.000 Menschen das "grenzenlos"-Festival. Mehr Informationen und das Programm finden sich auf der Webseite der Museen der Stadt Nürnberg und auf dem Online-Angebot des Amts für Internationale Beziehungen.