Nürnberg gewinnt deutsche Recyclingpapier-Meisterschaft

Fast 39 Millionen Blatt Papier verwendet die Stadt Nürnberg pro Jahr. Das sind rund 200 Tonnen. In den städtischen Kopierern und Druckern kommt jedoch seit Jahren nur noch Recyclingpapier mit dem Blauen Umweltengel zum Einsatz. Eine Recyclingpapier-Quote von 100 Prozent: Damit liegt Nürnberg im bundesweiten "Papieratlas-Wettbewerb" ganz vorne und gewinnt den Vergleich.

Bürgermeisterin nimmt Preis in Berlin entgegen

Die Initiative "Pro Recyclingpapier" zeichnet mit dem "Papieratlas-Wettbewerb" Städte aus, die besonders viel umweltfreundliches Papier verwenden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die Auszeichnung am Dienstag in Berlin an Nürnbergs Bürgermeisterin Julia Lehner (CSU) verliehen.

Stadt mit Vorbildfunktion

Im Nürnberger Rathaus ist Finanzreferent und Kämmerer Harald Riedel (SPD) für die Beschaffung zuständig. Er ist Referent für Finanzen, Personal und IT. "Wir haben hier Vorbildfunktion", sagt er. "Wir haben uns sehr früh auf den Weg gemacht, zu versuchen, dass wir komplett nur noch auf Recyclingpapier setzen." Das zahlt sich aus – nicht nur beim "Papieratlas-Wettbewerb".

Umweltpapier "gehört zur DNA"

Gewinner ist vor allem die Umwelt. Für Papier, das aus Altpapier hergestellt wird, müssen keine Bäume gefällt werden, betont Riedel. Die Papierfabriken bräuchten außerdem fast 80 Prozent weniger Wasser und kaum Chemie. Das Papier wird nicht gebleicht und sieht deshalb leicht grau aus. Am Anfang sei das, wie bei allen Veränderungsprozessen, mit Überzeugungsarbeit verbunden gewesen, sagt Riedel. "Aber jetzt ist das kein Thema mehr. Es ist akzeptiert und gehört schon ein bisschen zu unserer DNA."

Papierverbrauch halbiert

Die Kopierer und Drucker im Rathaus müssen immer seltener aufgefüllt werden. Denn in den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt Nürnberg ihren Papierverbrauch halbiert. Der Grund: Die Verwaltung arbeitet zunehmend digital. Die Druckerei im Rathaus konnte abgeschafft werden. Es gibt auch kein großes Papierlager mehr. Jedes Amt bestellt online, wie viel benötigt wird.

Deutlich weniger Energieverbrauch

In Zeiten wie diesen sei es jedoch ganz wichtig, dass in Kommunen Energie eingespart werde. Rund 70 Prozent weniger seien das bei Recyclingpapier, sagt Riedel. Die Initiative, die den Preis vergibt, hat ausgerechnet: Durch den Einsatz von Umweltpapier kann jedes Jahr doppelt so viel Energie eingespart werden wie dadurch, dass Nürnbergs Wahrzeichen nachts nicht mehr angestrahlt werden.