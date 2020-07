Nürnberg: Geothermiebohrungen für neues Konzerthaus

Risiko Geothermie

An einigen Standorten haben Geothermie-Bohrungen leichte Erdbeben ausgelöst, Gebäude wurden beschädigt, etwa im schweizerischen Basel, wo das Projekt dann stillgelegt wurde. Anders als in Bayern hatten die Ingenieure hier allerdings keine wasserführende Schicht angezapft, sondern kaltes Wasser in heißes Gestein gepresst. Der hohe Druck im Untergrund hat dann zu Erdbeben geführt. Forscher der Uni München halten die Projekte in Bayern für kaum gefährlich.

Doch viele Aspekte der Geothermie sind noch gar nicht erforscht. Zum Beispiel fehlen auch Erfahrungswerte, wie lange ein Kraftwerk der Erde Wärme entziehen kann, ohne dass der Boden auskühlt. Experten rechnen mit etwa 50 Jahren. Viele Fragen zur Nutzung der Geothermie müssen noch beantworten werden, vor allem ob die Energie unter unseren Füßen auch langfristig eine Alternative zur fossilen Energienutzung ist.