Mutmaßlicher Millionen-Betrug mit Mund-Nasen-Schutz-Masken

Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth heute mitteilt, wurden am Donnerstag die Geschäfts- und Privaträume eines Unternehmens im Raum Neumarkt in der Oberpfalz durchsucht. Die beiden 31 und 33-Jahre alten Geschäftsführer der Firma wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs beim Handel mit medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Gefälschte Masken an das LGL verkauft

Die beiden Männer sollen im April vergangenen Jahres dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen zehn Millionen medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken verkauft haben. Diese sollen entgegen den Angaben der Verkäufer nicht den europäischen Schutzstandards entsprochen haben. Vielmehr soll es sich nur um sogenannte Community-Masken ohne Zertifizierung handeln. Die Beschuldigten hätten dem LGL aber gefälschte Qualitäts-Bestätigungen vorgelegt. Die gelieferten Masken waren für den medizinischen Gebrauch vorgesehen. Ob die Masken zum Einsatz kamen, ist bisher unklar. Sollte sich der Verdacht bestätigen, liegt der Schaden in Millionenhöhe.

Beweismaterial sicher gestellt

Bei der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräumen ist "umfangreiche Beweismittel" sichergestellt worden, so die Staatsanwaltschaft. An den Durchsuchungen waren fünf Staatsanwältinnen und mehr als 30 Polizeibeamte des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Oberpfalz im Einsatz. Details gibt die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.