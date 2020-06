Nürnberg: Fridays for Future wollen 365-Euro-Ticket für alle

Die Nürnberger Fridays for Future-Gruppe drückt aufs Tempo. Sie will eine sofortige Verkehrswende in Nürnberg und wendet sich deshalb in einem offenen Brief an die Stadträte von CSU und SPD, die beiden Parteien, die im Nürnberger Stadtrat die Mehrheit stellen. In dem Brief fordern die Fridays for Future-Aktivisten die sofortige Einführung des 365-Euro-Tickets in der Stadt. Das Ticket solle für alle Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gelten und nicht nur für Schüler und Azubis, so wie es derzeit von vielen Stadträten befürwortet wird. Am Mittwoch (17.06.20) entscheidet der Nürnberger Stadtrat über ein entsprechendes Bürgerbegehren.

365-Euro-Ticket nur für Schüler und Azubis "nicht ausreichend für Mobilitätswende"

Wer wolle, dass die Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, müsse dafür sorgen, dass sie es sich auch leisten können, heißt es in dem Brief. Die aktuellen Pläne für ein 365-Euro-Ticket, das ausschließlich für Schüler und Azubis bestimmt sei, seien "nicht ausreichend für eine nachhaltige und sozial gerechte Mobilitätswende". Stattdessen brauche es ein solches Ticket für alle und zusätzlich ein vergünstigtes Monatsticket für sozial Benachteiligte, fordern die Umweltaktivisten.

Mehr Bürger als notwendig unterstützten Bürgerbegehren

Mehr als 21.000 Nürnberger hatten das Bürgerbegehren zur Einführung eines 365-Euro-Tickets unterschrieben. Die Partei "Die Linke" hatte es initiiert und weit mehr Unterschriften gesammelt als notwendig. Nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung soll der Bürgerentscheid am 9. August durchgeführt werden. Die Kosten dafür werden auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Ziel: 365-Euro-Ticket im gesamten VGN

Außer über den Bürgerentscheid werden die Stadträte am Mittwoch auch über eine stufenweise Einführung eines 365-Euro-Tickets im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Dafür sei es jedoch notwendig, dass der Freistaat ausreichend Fördergelder für das Projekt zur Verfügung stelle und die anderen Partner im Verkehrsverbund mitzögen, heißt es.

Alle Städte und Landkreise im VGN müssten 365-Euro-Ticket befürworten

Der Nürnberger Stadtrat kann in der Frage allerdings nicht allein entscheiden. Alle acht Städte und 19 Landkreise, die im VGN Mitglied sind, müssten die Einführung eines 365-Euro-Tickets befürworten. Wenn die Nürnberger Stadträte sich für ein 365-Euro-Ticket aussprechen, wäre das allerdings ein deutliches Signal.