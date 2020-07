"Nürnberg for future" veranstalten erste Laufdemo seit Corona

Seit Beginn der Corona-Pandemie war es etwas stiller geworden um die Aktivisten von Fridays for Future. Am Freitag (17.07.20) sind sie wieder da. Zum ersten Mal seit Corona werde eine Lauf-Demo stattfinden, heißt es. In Nürnberg veranstaltet das Bündnis "Nürnberg for Future" einen Aktionstag zum Thema Verkehrswende. Die Aktivisten fordern, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Dazu schlagen sie viele verkehrspolitische Maßnahmen vor und haben auch konkrete Ideen für Nürnberg. Den Auftakt macht eine Demonstration um 13.30 Uhr am Jakobsplatz.

Forderungen: Autofreie Innenstadt und Stopp des Frankenschnellwegs

Für Nürnberg fordern Fridays for Future ein durchgehendes Radwegenetz bis zum Jahr 2026, eine autofreie Innenstadt bis 2030, bezahlbaren Öffentlichen Nahverkehr und den sofortigen Stopp des Frankenschnellwegausbaus. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) will Alternativen zum Frankenschnellweg präsentieren. Das Programm abrunden soll am Abend ein "Verkehrswende-Straßentheater". Der Aktionstag geht um 22.00 Uhr mit einer Musikdemo von Fridays for Future zu Ende. Alle Aktionen finden am Jakobsplatz und am Hallplatz in Nürnberg statt.

14 Organisationen sind bei "Nürnberg for future" dabei

"Nürnberg for Future" ist ein Zusammenschluss aus 14 zivilgesellschaftlichen Organisationen in Nürnberg. Zu dem Bündnis gehören unter anderem der BUND Naturschutz, Extinction Rebellion Nürnberg und der gemeinnützige Verein Bluepingu.