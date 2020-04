Nürnberg: Flüchtlingsrat fordert Handlungsspielräume zu nutzen

In einer Mitteilung fordert der Bayerische Flüchtlingsrat (BFR) die Stadt Nürnberg auf, mögliche Handlungsspielräume in Ausländerrechtsfragen zu Gunsten von Flüchtlingen zu nutzen. Hintergrund ist die mögliche Beförderung des Leiters der Nürnberger Ausländerbehörde Olaf Kuch zum Stadtrechtsdirektor. Der BFR kritisiert die Arbeit seiner Ausländerbehörde scharf. Demnach sei die Behörde bundesweit dafür bekannt, äußerst restriktiv und unmenschlich gegenüber Geflüchteten zu agieren.

Ausländerbehörde solle neu organisiert werden

Selbst das bayerische Innenministerium hätte zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Einzelfällen intervenieren müssen. Daher fordert der Flüchtlingsrat die Stadt auf, die Ausländerbehörde neu zu organisieren und entsprechende Handlungsspielräume zu nutzen.

"Die Stadt des Friedens und der Menschenrechte will international und solidarisch sein. Dazu gehört eine verantwortungsbewusste und professionelle Ausländerbehörde und keine Institution, die bundesweit als Kammer des Schreckens bekannt ist". Johanna Böhm, Bayerischen Flüchtlingsrat

Personalvorschlag lässt Sondierungsgespräche platzen

Die Personalie Kuch sorgte schon zuvor für Aufregung in der Nürnberger Kommunalpolitik. So ist die Grünen-Fraktion im Nürnberger Stadtrat aus den Sondierungsgesprächen ausgestiegen. Grund sei die von der CSU vorgeschlagene Beförderung von Kuch zum Stadtrechtsdirektor. Kuch werde von den Grünen in Auslegungsfragen als sehr "restriktiv" wahrgenommen.

Noch-OB Maly verteidigt Kuch

Der scheidende Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) hat sich vor den Leiter der Ausländerbehörde Olaf Kuch gestellt. Die städtische Ausländerbehörde haben laut Maly im Vollzug des Ausländerrechts stets korrekt und unter Beachtung der Vollzugsbestimmungen gehandelt. Die immer wieder behaupteten "Spielräume" seien in diesem Bereich objektiv nicht vorhanden oder würden durch Weisungen des Innenministeriums ausgelegt, so Maly weiter.