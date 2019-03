Nürnberg: Festakt zu 100 Jahre Waldorfschule

Der Ort für den Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Waldorfschulen war überlegt gewählt: Die Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg ist die größte und gleichzeitig älteste Waldorfschule in Bayern.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kam zu der Veranstaltung in die Frankenmetropole. In seiner Rede lobte er die privaten Waldorfschulen. Diese leisteten einen wichtigen Bestandteil im bayerischen Bildungssystem.

"Wir sind in Bayern nicht nur stolz auf unsere staatlich organisierte Bildungslandschaft. Wir sind auch unglaublich stolz auf das, was Sie geleistet haben." Markus Söder

Grundgedanke: Lernen ohne Druck

In der Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg gibt es 37 Klassen. Gelernt wird ganz anders als an staatlichen Schulen. Nach dem Konzept des Waldorf-Gründers Rudolf Steiner wird Pädagogik an der kindlichen Entwicklung ausgerichtet. Der Grundgedanke: Lernen ohne Druck und Angst und ein ganzheitliches Menschenbild. Die Klassen bleiben mit ein- und demselben Klassenlehrer über viele Jahre verbunden. Selbst Fächer wie Mathe oder Englisch werden beispielsweise mittels rhythmischen Klatschens oder anhand von Bewegungsspielen erlernt. Daneben spielen Musizieren und handwerkliche Tätigkeiten eine große Rolle. Das sonst übliche Zensuren-System existiert an Waldorfschulen nicht. Kritiker schmunzeln etwa über das Tanzen des eigenen Namens. Laut Statistik schneiden Waldorf-Abiturienten bei zentralen Abiturprüfungen allerdings kaum schlechter ab als Gymnasiasten.

Kritik an der Gründerfigur

Die Gründerfigur Rudolf Steiner ist nicht unumstritten. Wissenschaftler fanden in seinen anthroposophischen Schriften auch antisemitische und rassistische Äußerungen. Die Waldorfschulen von heute haben sich in der sogenannten Stuttgarter Erklärung von 2007 von diesen Äußerungen Steiners distanziert und sich zu weltoffenen und toleranten Einrichtungen erklärt. Das spannungsgeladene Verhältnis ist aber geblieben.

Die erste Waldorfschule war 1919 in Stuttgart in Baden-Württemberg gegründet worden - für die Arbeiterkinder einer Zigarettenfabrik. Mittlerweile gibt es deutschlandweit rund 230 Waldorfschulen, weltweit sind es mehr als 1.100.