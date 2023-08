Nürnberg feiert 75 Jahre Israel

"Ohne Israel wären wir, meine Familie und ich und auch viele Brüder und Schwestern, nicht mehr am Leben", sagte der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN), Jo-Achim Hamburger bei den Feierlichkeiten zu 75 Jahren Israel im Nürnberger Rathausinnenhof. Am 14. Mai 1948 hatte David Ben-Gurion die Unabhängigkeit des Staates Israel verkündet und wurde dessen erster Ministerpräsident.

Israel in Nürnberg kennenlernen

Dies wollten auch die IKGN und die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) in Nürnberg feiern und luden die Metropolregion und alle Menschen ein, "das Bestehen des einzigen jüdischen Staates auf der Welt und der nach wie vor einzigen Demokratie im Nahen Osten seit 75 Jahren zu feiern", so Hamburger.

Mit koscherem Essen und Getränken und landestypischen Spezialitäten wie Schawarma, Falafel und Honigkuchen, sollte allen Interessierten die israelitische Kultur nähergebracht werden. Infotafeln führten durch die Geschichte des jüdischen Volkes, der Entstehung des Staates Israel und die Konflikte, die bis heute nachwirken. Auch mittels Virtual Reality Brille konnten Besucherinnen und Besucher im Projekt "Virtual Israel" Sehenswürdigkeiten des Landes zumindest virtuell ganz nah erleben.

Hamburger: "Wir müssen mehr zuhören"

Das jüdische Leben heutzutage findet in Nürnberg ganz klein statt, sagt Jo-Achim Hamburger im BR-Interview. Lediglich 2.500 Mitglieder zählt die IKGN, aber die könnten sich sicher fühlen in der Stadt. Nürnberg habe erst mit dem früheren Oberbürgermeister Ulrich Maly und nun mit dem amtierenden OB Marcus König das Bekenntnis "Wir sind für das jüdische Leben" gesetzt, dafür sei Hamburger dankbar. "Wir sind hier zuhause, Nürnberg sind wir alle, sagt der Oberbürgermeister immer. Auch wir."

Vor einem Rechtsruck in der Gesellschaft macht sich Jo-Achim Hamburger keine Sorgen. "Ich glaube nicht, dass 21 Prozent unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger rechtskonservativ oder Nazis sind", so Hamburger über die Umfragewerte der AfD, der "blauen Partei", wie er sich ausdrückt. Er will weg vom dem Pauschalieren, stattdessen müssten wir alle mehr Zuhören. "Wir müssen zuhören, wir müssen sie abholen und ihnen erklären was in ihrem Dunstkreis mitschwimmt." Unsere Demokratie sei stark, die Bürger würden bald erkennen, dass diese Partei in die Irre führe.

Damals Rassengesetze, heute CSD und Israel

Zu den Gratulanten zählte auf der 75-Jahrfeier auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er hob nicht nur die Freundschaft zwischen Bayern und Israel hervor. Er freute sich in seiner Ansprache, dass die Stadt, in der im Jahr 1935 "diese schrecklichen Gesetze" verkündet wurden, so der Innenminister über die Nürnberger Rassengesetze, nun den Geburtstag der jüdischen Nation feiere.

Auch der "Hausherr" im Nürnberger Rathaus, Oberbürgermeister Marcus König würdigte Nürnberg als eine Stadt, in der tags zuvor 10.000 Menschen den Christopher-Street-Day feierten und nun Menschen zusammenkämen, um Israels Geburtstag zu feiern. Des Weiteren dankte er der israelischen Partnerstadt Nürnbergs, Hadera, für die Freundschaft zwischen den Städten. Er habe im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Stadt und auch das Land besucht und zeigte sich begeistert von der Gastfreundschaft.

Justizreform sorgt für wochenlange Ausschreitungen

Spricht man im Sommer 2023 über Israel kommt man jedoch nicht umhin, auch über die umstrittene Justizreform des Landes zu sprechen. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets, Kritiker stufen es als Gefahr für Israels Demokratie ein. Auch darauf ging König in seiner Ansprache ein. Dabei betonte er, dass Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten sei – und er sich auch wünschte, dass das Land auch weiterhin Demokratie bleibe.

Der Vorsitzende der Deutsch-Israelische Gesellschaft, Volker Beck, würdigte die Probleme in Israel. Allerdings habe es solche Diskussionen auch in Staaten der Europäischen Union, wie zum Beispiel Polen, immer wieder gegeben. Was er dabei der Bevölkerung Israels hoch anrechnete: Ihm zufolge gehe seit Wochen ein Zehntel der Bevölkerung auf die Straße, um gegen die Reform zu protestieren. So etwas habe er in kaum einem anderen Land gesehen, das sei eine anerkennungswerte Leistung von Demokratinnen und Demokraten.

Volker Beck sagte in diesem Zusammenhang, dass Deutschland nicht nur 82 Millionen Nationaltrainer habe, sondern auch 82 Millionen Nahost-Experten – obwohl 93 Prozent der Deutschen noch nie vor Ort waren. So lautete sein Tipp, doch einfach selbst mal das Land zu besuchen.