Nürnberg: Falsche Polizisten vor Gericht

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge sind die drei Angeklagten Mitglieder einer Bande, die ihren Opfern angebliche Straftaten in ihrem Umfeld vorgegaukelt haben und ihre Opfer dazu brachten, Geld an falsche Polizeibeamte zu übergeben. So wurde beispielsweise einer 81-Jährigen aus Ammerndorf im Landkreis Fürth erklärt, sie müsse der Polizei helfen, angeblichen Straftätern eine Falle zu stellen.

Falsche Polizisten legten Seniorin zwei Mal rein

So hob die Frau zunächst 10.000 Euro von ihrem Konto ab und legte das Geld auf den Reifen ihres Autos. Während sie sich weisungsgemäß in einen Supermarkt begab, strichen die tatsächlichen Täter das Geld ein. Wenig später hob die Seniorin weitere 18.000 Euro ab und versteckte das Geld, wie von den Tätern gefordert, in ihrem Staubsaugerbeutel. Anschließend stellte sie den Staubsauger vor die Haustür, wo er wenig später abgeholt wurde.

Ähnliche Fälle in Nürnberg

Ähnlich ging die Betrügerbande bei Fällen in Nürnberg vor. Auch hier waren ihre Opfer ältere Frauen. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Die drei Männer müssen sich wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verantworten. Das Urteil wird übernächsten Dienstag (22.03.2022) erwartet.