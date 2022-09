Nürnberg: Falsche Polizisten bestehlen Rentner in seiner Wohnung

In Nürnberg ist ein 93-Jähriger Opfer eines falschen Polizeibeamten geworden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, wurde dem Rentner am Donnerstag ein fünfstelliger Geldbetrag gestohlen. Die Kriminalpolizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt vor falschen Beamten, die an der Wohnungstüre klingeln und sich so Zutritt verschaffen.

Falsche Polizisten stehlen Geldkassette

In diesem Fall hatten zwei Unbekannte den Rentner am Donnerstag an der Haustür in der Werderau abgefangen und ihm von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt. Als die falschen Polizisten in der Wohnung angeblich etwas kontrollieren wollten, stahlen sie ihm eine Geldkassette mit Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen, die die zwei Männer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Heisterstraße gesehen haben. Sie trugen unauffällige Zivilkleidung und sprachen Deutsch. Ein Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und von athletischer Figur, der andere war etwa 1,70 Meter und eher kräftig gebaut.

Beamte: Immer mehr Betrüger an der Haustüre

Nach Angaben der Polizei mehren sich derartige Betrugsmaschen an der Haustür. Die Trickbetrüger geben sich als Polizeibeamte oder Wasserwerker aus oder bitten schlicht um ein Glas Wasser. Die Polizei rät deshalb dringend, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Betroffene sollten die Tür hinter sich schließen und sich unter der Notrufnummer 110 vergewissern, ob es sich um echte Beamte handelt.