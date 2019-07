Nürnberg Falcons bangen weiterhin um Bundesliga-Lizenz

Obwohl das Schiedsgericht die Empfehlung aussprach, den Nürnbergern die Spielerlaubnis für das Oberhaus zu erteilen, lehnte die BBL das ab. Vorangegangen waren Diskussionen um eine geeignete Spielstätte in Nürnberg. Die Liga verlangt eine Halle für mindestens 3.000 Zuschauer. Eine geeignete Spielstätte befindet sich derzeit allerdings noch in der Planung und könnte erst 2020 fertiggestellt werden.

Ausweichhallen im Gespräch

Die Falcons könnten aber vorübergehend auf andere Spielorte wie Bayreuth, Bamberg und Regensburg ausweichen. Auch einige Termine in der Nürnberger Arena wären denkbar, so die Verantwortlichen. Einen detaillierten Plan dazu habe der Verein bereits vorgelegt. Falcons-Pressesprecher Markus Mende rechnet damit, dass die finale Entscheidung nun am kommenden Wochenende bekanntgegeben wird. Die Nürnberg Falcons hoffen also weiter auf Erstklassigkeit in der nächsten Saison.