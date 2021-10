Nürnberg entwickelt sich zur Smart City

Der Smart City Index wird seit 2019 jährlich im Auftrag des Digitalverbands Bitkom erstellt und zeigt, wie gut die Kommunen in Deutschland für die digitale Zukunft gerüstet sind. Analysiert und bewertet werden alle 81 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. 2020 belegte Nürnberg noch Rang 29.

Nürnberg steigt im Smart City Index

Heuer punktet die Stadt nach eigenen Angaben vor allem in den Bereichen Verwaltung und Mobilität. Im Themenfeld Verwaltung liegt Nürnberg demnach bundesweit auf Platz 3 (Vorjahr: 58), im Themenfeld Mobilität auf Platz 7 (Vorjahr: 12). Auch im Themenfeld Gesellschaft konnte sich Nürnberg verbessern und sprang von Rang 56 im Jahr 2020 auf Rang 32.

Verwaltung überdurchschnittlich digitalisiert

Das gute Abschneiden im Bereich Verwaltung ist nach Angaben der Stadt auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Grundlegend dafür sei das "Konzept für eine digitale Stadtverwaltung", das der Nürnberger Stadtrat 2019 beschlossen hatte und inzwischen gut vorangekommen sei.

"Mein Nürnberg": Schnelle Kommunikation zwischen Bürgern und Stadt

Auch die Serviceplattform "Mein Nürnberg" sei stark ins Gewicht gefallen. Die Plattform bietet nach der Einrichtung eines persönlichen Nutzerkontos einen sicheren und schnellen Kommunikationskanal mit der Stadtverwaltung. Die Onlinedienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sind in den letzten Monaten deutlich ausgebaut worden.

Digitalisierungsdirektor freut sich

"Es ist sehr erfreulich, dass unsere Bemühungen so schnell so sichtbare Früchte tragen“, so Olaf Kuch, Leiter des Direktoriums für Bürgerservice, Digitalisierung und Recht der Stadt Nürnberg. "Wir haben unsere Ziele in der Verwaltung und darüber hinaus in die Stadtgesellschaft konkretisiert und damit noch effektiver angehen können. Das neue Ranking ist die Belohnung und ein großes und verdientes Kompliment an alle Beteiligten."

Gute Ergebnisse bei Mobilität und Gesellschaft

Für diese Bewertung im Themenfeld Mobilität haben laut Stadt die smarten Lösungen im ÖPNV eine besonders wichtige Rolle gespielt. Dazu zählen beispielsweise freies WLAN oder der Erwerb von Handy-Tickets per App.

Im Themenfeld Gesellschaft wurden unter anderem Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, Coworking Spaces sowie Rahmenbedingungen und Infrastruktur für Startups und digitale Gründerzentren bewertet.