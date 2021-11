Nürnberger Christkindlesmarkt: Verteilte Buden, Glühwein mit 2G

Es ist ein bisschen sowas wie Normalität: Nachdem der Christkindlesmarkt 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, wird er in diesem Jahr stattfinden. Aber anders. Die Chefin der Nürnberger Tourismus-Zentrale Yvonne Coulin fasste es so zusammen: "Wir sind zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass wir ein normales Christkindlesmarkt-Jahr haben werden."

Verteilung der Buden auf vier Plätze soll Besucherströme entzerren

Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird in diesem Jahr als dezentraler Markt stattfinden. Statt nur auf dem Hauptmarkt werden die Buden an insgesamt vier Plätzen in der Nürnberger Altstadt aufgebaut. Insgesamt 135 Marktstände verteilen sich heuer über den Hauptmarkt, den Jakobsplatz, den Lorenzer Platz und die Insel Schütt. Das sind 50 Händler weniger als 2019.

"Mit dem dezentralen Markt schaffen wir mehr Platz zwischen den Buden und wollen auf diese Weise Zusammenballungen und Gedränge möglichst vermeiden", so Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). "Die Besucherströme sollen sich verteilen", sagte er weiter. Das dezentrale Marktkonzept sei in Zusammenarbeit mit den Marktkaufleuten entwickelt worden, hieß es. Zudem gilt im gesamten Marktbereich eine Maskenpflicht.

Fraas: Weihnachtsmarkt ist keine Feierzone

Fraas betonte, dass es sich bei den meisten der Stände um Verkaufsstände handelt. Der Christkindlesmarkt sei ein klassischer Weihnachtsmarkt. "Das ist keine Partyzone, das ist kein großes Betrinken", so Fraas. Nur an 18 Buden gibt es Essen und Trinken – diese befinden sich in speziell abgetrennten "Gastrozonen", wo dann auch die 2G-Regel gilt. Das heißt, dass nur Geimpfte oder Genesene sich dort aufhalten dürfen. Damit sollen "die Risikofaktoren limitiert werden".

Ein Beispiel: Auf dem Hauptmarkt selbst wird es dieses Jahr keinen Glühweinstand geben. Stattdessen wurden auf dem nahen Rathausplatz und dem Schmuckhof abgetrennte Bereiche geben, wo Glühwein ausgeschenkt wird. Durch diese räumliche Trennung sei es möglich, den Zugang zu kontrollieren.

Um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten, habe die Stadt zudem das Sicherheitspersonal verstärkt. Während in 2019 über den Tag verteilt acht Sicherheitsleute für einen reibungslosen Ablauf sorgten, seien es in diesem Jahr 34, sagte Christine Beeck die Chefin des Marktamts.

Kritik an Stadt Nürnberg

Im BR24-Livestream zur Pressekonferenz zum Christkindlesmarkt regte sich jedoch auch Kritik an der Stadt, die trotz der hohen Inzidenzzahlen den Markt stattfinden lassen will. "Ich finde es nicht richtig, wenn die Zahl der Infektionen immer höher steigt. [...] Die Gesundheit der Menschen ist wichtiger", schrieb eine Userin. Ähnlich äußerte sich ein anderer User: "Der gesunde Menschenverstand sagt: Absagen. Es kommen viele Gäste von auswärts. Stecken sie sich an, steigen die Fallzahlen an vielen Orten."

Besuchermassen wie etwa 2019 erwartet Wirtschaftsreferent Fraas nicht. Damals waren knapp zwei Millionen Gäste aus aller Welt gekommen. Das werde dieses Mal nicht mehr so sein, prognostizierte er. Mit wie vielen Gästen die Stadt rechnet, sagte er aber nicht.

Prolog im Stream statt vor Ort

Und es gibt weitere Einschränkungen am traditionellen Programm des Christkindlesmarktes: Das neue Nürnberger Christkind Teresa Windschall wird weder auf dem Markt noch auf der Kinderweihnacht auftreten. Auch der weltberühmte Prolog des Christkinds (26. November, 17.30 Uhr) wird heuer nur via Fernsehen, Radio oder Internet-Stream zu sehen sein. Das sonstige Bühnenprogramm entfällt ebenso.

Der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt findet vom 26. November bis 24. Dezember statt.