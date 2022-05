Nürnberg bewirbt sich um Landesgartenschau 2030

Der Nürnberger Stadtrat hat am Abend mit klarer Mehrheit die Bewerbung für die Landesgartenschau im Jahr 2030 beschlossen. Für die Bewerbung stellt die Stadt in den kommenden Jahren rund 24 Millionen Euro zur Verfügung. Die Finanzierung der Ausstellung bestimmte die Debatte im Rat.

SPD sieht falsche politische Weichenstellung

Die SPD-Fraktion stellte in Frage, ob sich die Stadt angesichts leerer Kassen die Gartenschau überhaupt leisten könne. Die SPD befürchtet, dass dann andere Projekte gestrichen werden müssen, die Orte in der Stadt aufwerten würden, die das notwendiger hätten. Die Gartenschau sei eine falsche politische Weichenstellung, so SPD-Fraktionschef Thorsten Brehm.

Neue Grünflächen in dichtbebaute Quartiere

Dem widersprachen Vertreter der CSU und der Grünen. Die Landesgartenschau solle nicht nur an einer Stelle in der Stadt stattfinden. Sie solle als "urbane Gartenschau" auch in dicht bebauten Vierteln neue Grünflächen schaffen, so Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Geplant seien vier zusätzliche Grünflächen in an die Altstadt angrenzenden Stadtquartieren.

Stadtgraben soll grüner werden

Damit reagiere die Stadt auf die Herausforderungen des Klimawandels. Es werde keine klassische "Blümchenschau" geplant, sondern "wir sorgen dafür, dass die Stadt in den kommenden Jahren grüner wird mit mehr Aufenthaltsqualität", so König. Im Mittelpunkt der Planung steht der Stadtgraben rund um die Altstadt, der zu einem grünen Ring werden soll.

Stadtkämmerer mahnt Sparsamkeit an

Vor der Beschlussfassung appellierte Kämmerer Harald Riedel (SPD) an die Stadträte, sich bei zusätzlichen Ausgaben zurückzuhalten. Die jüngste Steuerschätzung habe ergeben, dass die Einnahmesituation schlechter würde. Mit Blick auf die Haushaltsberatungen im Herbst sagte Riedel, "dass es ziemlich rumpelig wird".

Der Beschluss pro Bewerbung wurde mit den Stimmen der CSU, der Grünen, der AfD sowie einiger Einzelstadträte gefasst. Gegen die Bewerbung sprachen sich die SPD und Die Linke und einige weitere Stadträte aus.