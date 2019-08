vor 26 Minuten

Nürnberg: Betrunkene Mutter bewirft Baby mit Bierflasche

Auf offener Straße hat eine betrunkene Mutter in Nürnberg ihr zehn Monate altes Baby massiv misshandelt und sogar mit einer Bierflasche beworfen. Die Mutter wurde in eine Fachklinik eingeliefert, das Baby zunächst in ein Krankenhaus.