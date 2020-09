Nürnberg bekommt neues Kinderkrankenhaus

Die neue Nürnberger Kinderklinik wird ein interdisziplinäres Haus. In dem modernen Gebäude sollen auf fünf Stockwerken vier Bereiche vereint werden: Pädiatrie, Geburtshilfe, Chirurgie und eine Kinder und Jugend-Psychosomatik. "Unter diesem Dach verbergen sich dann tatsächlich alle Fachabteilungen, die für Kinder und Jugendliche relevant sind", so Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Nürnberg. Die einzelnen Bereiche werden künftig interdisziplinär eng zusammenarbeiten, vom ersten Lebenstag bis ins Jugendalter, so Jockwig weiter.

Kinder durften Wünsche für neue Nürnberger Kinderklinik einbringen

Insgesamt soll es im neuen Kinderklinikum Nürnberg 220 Betten, acht Kreißsäle sowie viele Grünanlagen und Spielflächen geben. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Nürnberg durften Kinder selbst ihre Wünsche für den Neubau miteinbringen. Besonders wichtig waren den kleinen Patienten unter anderem Aufenthaltsmöglichkeiten für Besuche, bessere Beschilderungen und Platz zum Spielen für drinnen und draußen. Die Schirmherrschaft für das Bauvorhaben übernimmt Karin Baumüller-Söder, die Frau von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der Freistaat fördert den Neubau mit rund 105 Millionen Euro.