Nürnberg: Begleitservice für Bus und Bahn gestartet

Die städtische Beschäftigungsgesellschaft Noris-Arbeit (NOA Kommunal GmbH), bietet diesen kostenlosen Begleitservice an. Er richtet sich an Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Dabei holen speziell geschulte Begleiterinnen und Begleiter die Fahrgäste an der Wohnungstür ab und bringen sie auf einer barrierefreien Route zum Zielort. Sie helfen unter anderem bei der Bedienung des Fahrkartenautomaten und beim Ein- und Aussteigen.

Ziel: Mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Das Ziel des Projektes ist, dass "mobilitätseingeschränkten Menschen wieder mehr Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr erhalten", erklärt Susanne Brandes, Betriebsleitung bei der NOA Kommunal. So sollen beispielsweise Seniorinnen und Senioren wieder selbstständig Termine wahrnehmen können "ohne Unterstützung von Freunden, Familien und Bekannten". Das würde ihnen mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am Leben geben, hofft Brandes.

Begleiter üben mit "Altersanzug"

Bei der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) werden die Mitarbeiter eine Woche lang ausgebildet, beispielsweise im Bereich der Beförderungsbedingungen in der U-Bahn , sagt VAG-Ausbilder Dieter Kosny im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Den zukünftigen Begleitern wird dabei auch ein sogenannter "Altersanzug" angezogen, mit dem sie in die Bahnen einsteigen. "Dieser macht die Begleiter 20 Kilogramm schwerer und schränkt sie in ihrer Bewegung ein. Dadurch sollen sie erfahren, wie es ist, wenn sie ihren Begleiter dabei haben", erklärt Kosny. Im Alltag sollen die Begleiter dann beispielsweise beim Ein- und Aussteigen helfen oder unterstützen, wenn der Bus beispielsweise eine Haltestelle nicht anfahren kann.

Anmeldung per E-Mail oder telefonisch

Die Mitarbeiter planen im Vorfeld je nach Route einen Weg, der barrierefrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann. Außerdem ist die Begleitung auch bei der Bedienung des Fahrkartenautomaten behilflich. Die NOA-GmbH arbeitet für dieses Angebot mit der VAG und dem Jobcenter zusammen. Anmeldungen für den Begleitservice sind per E-Mail an begleitdienst@noa.nuernberg.de und telefonisch unter 0911/507319135 möglich.