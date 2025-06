Nürnberg: Auto kracht in Tankstelle und reißt Zapfsäule um

Spektakulärer Unfall im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf: Ein 22-jähriger Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit hoher Geschwindigkeit in eine Tankstelle gefahren. Laut Polizei riss dabei auch eine Zapfsäule nieder. Anschließend krachte das Fahrzeug noch in den Verkaufsraum, wo es schließlich zum Stehen kam. Die Tankstelle war zu dem Zeitpunkt unbesetzt. Der Unfallverursacher und sein 16-jähriger Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt. Zunächst hatte es geheißen, die beiden seien leicht verletzt worden.

Rucksack mit Marihuana gefunden

Im Zuge der Unfallermittlungen fanden die Beamten in dem Sportwagen einen Rucksack mit rund 70 Gramm Marihuana und einschlägigen Utensilien. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an, wo noch einmal Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden wurden. Ob der 22-Jährige während des Tankstellen-Unfalls unter Drogeneinfluss stand, werde noch geprüft, sagte ein Sprecher auf BR-Nachfrage. Ein Atemalkoholtest war negativ verlaufen.

Kurz zuvor Fahrerflucht begangen

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Unfallverursacher und sein 16-jähriger Beifahrer kurz zuvor Fahrerflucht begangen hatten. Sie waren auf dem Parkplatz eines Supermarkts gegen einen geparkten Pkw gefahren und hatten sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat dabei der 16-Jährige am Steuer gesessen. Die Polizei leitete gegen die beiden jungen Männer mehrere Ermittlungsverfahren ein, u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr (Cannabis), Gefährdung des Straßenverkehrs, Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Führerschein.

Eine Viertelmillion Euro Schaden

An dem Tankstellengebäude entstand laut Polizei ein massiver Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 250.000 Euro beläuft. Kraftstoff war bei dem Vorfall nicht aus der Anlage ausgetreten. Eine entsprechende Sicherung an der Zapfsäule hatte dies verhindert.