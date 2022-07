Nürnberg: Außenministerin Baerbock warnt vor rechtem Terror

Im Rahmen ihrer Deutschland-Reise hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitagvormittag in Nürnberg Halt gemacht. Dabei besuchte sie das Mahnmal für die Opfer des NSU-Terrors und legte zum Gedenken einen Kranz nieder. Baerbock sprach von einer "großen Wunde", die nicht nur noch bei den Angehörigen der NSU-Opfer, sondern "in der gesamten Gesellschaft klafft". Sie erinnerte an die schweren Fehler staatlicher Stellen bei den Ermittlungen zu den NSU-Morden und mahnte an, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe.

Baerbock plant "Nationale Sicherheitsstrategie"

Die Außenministerin beendet heute ihre Deutschland-Tour, die unter dem Motto "Sicher leben" steht. Unter anderem aus den Erkenntnissen dieser Reise, bei der auch Bürgerdialoge zum Thema Sicherheit im Mittelpunkt stehen, soll eine "Nationale Sicherheitsstrategie" entstehen.

Rechtsextremistischer Terror eine der größten Gefahren

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie sei laut Baerbock der Kampf gegen den rechtsextremistischen Terror. Dieser sei eine der größten Gefahren für die Sicherheit in Deutschland. Bürgerinnen und Bürger hätten ein Recht auf den Schutz der Gemeinschaft, so Baerbock weiter. Für die Zukunft sei daher die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen entscheidend. Auch das sei Teil der neuen Sicherheitsstrategie, genauso wie die Stärkung von Demokratie-Projekten.

Dialog im Nürnberger Rathaus

In diesem Zusammenhang lobte Baerbock zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen. Mit einigen davon – wie zum Beispiel der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg, "Junge Stimme" und auch einer Schülerorganisation – hatte sie vor dem Besuch des Mahnmals bereits im Nürnberger Rathaus gesprochen sowie mit Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

NSU-Untersuchungsausschuss trägt große Verantwortung

Dem BR sagte König, bei dem Gespräch sei es auch um den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags gegangen, der vor einigen Wochen die Arbeit aufgenommen hat. Hierbei wäre es entscheidend, für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen und volle Transparenz zu gewährleisten. "Hier dürfen keine Fehler gemacht werden", so König.

Zum Artikel: Landeskriminalamt hat Daten mit Bezug zum NSU gelöscht

Deutschland-Reise endet in München

Baerbocks Reise endet heute mit Terminen in München. Zunächst wird sie am frühen Nachmittag in der bayerischen Landeshauptstadt zuerst Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) treffen. Geplant ist auch ein Besuch der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) am Jakobsplatz, wo sich die Außenministerin mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde austauschen will. Anschließend steht ein Besuch der Synagoge mit der Präsidentin der IKG, Charlotte Knobloch, an.

Um 20 Uhr nimmt Annalena Baerbock im Amerika-Haus an einer sogenannten "Townhall-Debatte", einem Bürgerdialog, teil. Dabei geht es um sicherheitspolitische Fragen und den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, wie bereits am Donnerstagabend im oberfränkischen Hof. Der Besuch im Amerikahaus ist die letzte Station von Baerbocks Deutschland-Tour.