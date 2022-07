Aktionsplan: So will die Stadt Nürnberg der Hitze trotzen

Wenn es heiß ist, soll man trinken. Eine Selbstverständlichkeit. Doch in vielen Bereichen der Stadt Nürnberg ist das gar nicht so einfach. Im Stadtgebiet gibt es lediglich 13 Brunnen, an denen kostenlos Trinkwasser gezapft werden kann. Zum Beispiel in der Fußgängerzone, am Nord- und Südklinikum und auf größeren Stadtteilplätzen sowie vor einigen Schulen. Künftig sollen die Trinkwasserbrunnen aber mehr werden. Der Hitzeaktionsplan, der am Mittwoch (26.07.2022) im Umweltausschuss verabschiedet werden soll, sieht vor, dass während Hitzeperioden mobile Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden und in stark frequentierten Bereichen Wasser verteilt wird.

Ziel: Bringt mehr Wasser in die Stadt!

Der Plan sieht auch vor, dass während einer Hitzewelle Wassersprühanlagen aufgestellt werden. Die sollen schnell für Abkühlung sorgen. Die Stadt Wien, so heißt es in der Ausschuss-Vorlage, habe damit gute Erfahrungen gemacht. Voraussetzung: Das Wasser muss keimfrei sein, damit durch den Wassernebel keine Krankheiten übertragen werden können. Zudem sollen stillgelegte Brunnen im Stadtgebiet reaktiviert und auf Spielplätzen vermehrt Wasserspielbereiche eingerichtet werden.

Wo viel Sonne ist, fehlt der Schatten

Bäume geben Schatten und kühlen die Umgebung. Doch gerade in der Innenstadt sind sie Mangelware. Baumpaten müssen ihnen beim Überleben helfen. An Stellen, wo im Untergrund kein Platz für Wurzeln ist, kommt mobiles Grün zu Einsatz. Die Bäume und Sträucher in großen Pflanzkübeln können zwar keinen Park ersetzen, aber die Passanten sind beispielsweise am Hauptmarkt froh um jeden noch so kleinen Platz im Schatten. An Spielplätzen sollen Sonnensegel aufgespannt werden. Zur Mittagszeit sollen mindestens 30 Prozent der Sandspielflächen beschattet sein. Ziel: In jedem Stadtteil soll es im Sommer "coole Straßen" geben.

Willkommen in der "coolen Kirche"

Von den kühlen Straßen ist es nicht weit zu Liste der "kühlen Orte", die im Hitzeaktionsplan stehen soll. Das sind zum Beispiel die großen Kirchen mit ihren dicken Mauern. "25 Grad! Lorenzkirche…is cool". Mit diesem Plakat lädt die große Innenstadtkirche zum Durchschnaufen und Innehalten ein. Weiter kühle Orte können U-Bahnstationen, Einkaufszentren, Museen und öffentliche Gebäude sein, die klimatisiert sind. Im Idealfall sollten sie mit erneuerbaren Energien gekühlt werden, heißt es im Aktionsplan. Das sind sicht- und für die Menschen hoffentlich auch spürbare Maßnahmen.

Stadtverwaltung ist gefordert

Der Hitzeaktionsplan soll aber auch in Abläufe der Stadtverwaltung eingreifen. Er legt fest, wie die Alarmierung bei extremer Hitze ablaufen soll. Stadtverwaltung, Ärzteschaft, Hilfsorganisationen und der Stadtseniorenrat sind eingebunden. Im Angebot sind bereits Informationsblätter, die zu Sommerbeginn verteilt werden. Sie sollen durch eine Info-Service-Mail ergänzt werden, die ab einer Temperatur von 26 Grad vor Gesundheitsgefahren warnt. Kommt es zu einer extremen Hitzewelle, greift das Warnsystem des Deutschen Wetterdienstes. Außerdem schlagen die städtischen Experten vor, dass über das Fahrgastinformationssystem an den Haltestellen der VAG Warnhinweise veröffentlicht werden.

Klimawandel gibt Zeitplan vor

Derzeit haben noch relativ wenige Kommunen in Bayern einen Hitzeaktionsplan. In Nürnbergs soll er noch in diesem Jahr starten. Im Herbst wird ein Probe-Stadtteil ausgewählt werden. Ab dem Jahr 2025 soll der Plan dann in ganz Nürnberg gelten. Die Zeit drängt. Die zehn wärmsten Jahre seit es Wetteraufzeichnungen in Nürnberg gibt, sind alle im 21. Jahrhundert gemessen worden, heißt es im Vorwort des Plans. Und weiter: In Nürnberg wird sich die Zahl der Hitzetage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad, je nach Klimaprojektion, bis zum Jahr 2050 voraussichtlich verdoppeln.

Die Anzahl und Dauer von gesundheitlich besonders belastenden Hitzewellen nimmt ebenfalls zu. In vielen dichtbebauten Stadtteilen entstehen Wärmeinseln und es wird immer mehr sogenannte Tropennächte geben, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius fallen.