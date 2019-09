Nürnberg: Abschlusskundgebung zur Klimawoche

Am ersten großen weltweiten "Klimastreik" nahmen vor einer Woche zehntausende Teilnehmern teil. Heute werden zu Abschlusskundgebungen wieder zahlreiche Teilnehmer auch in Bayern erwartet.

Eine Woche für den Klimaschutz

Kundgebungen der Fridays-for-Future-Bewegung sind unter anderem auch in Nürnberg geplant. Am Mittag wollen Klimaaktivisten in der Noris bei sogenannten "Swarming"-Aktionen mit Bannern, Fahnen, Sprechchören, Gesängen und Musik Autofahrer auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Zur Hauptveranstaltung werden 1.500 Teilnehmer am Nürnberger Kornmarkt erwartet. Die Organisatoren erwarten Schüler zum Beispiel auch aus Bamberg, Regensburg und München. Aber nicht nur Schüler sind zu dem Protest eingeladen, sondern Teilnehmer jeden Alters. Die Aktion markiert in Bayern den Abschluss der "Week for Climate" – der Woche fürs Klima.

Protest überall auf der Welt – auch in Bayern

In ganz Deutschland haben Fridays-for-Future-Ortsgruppen eine Woche lang unterschiedliche Protest- und Informationsveranstaltungen organisiert. So demonstrierten zum Beispiel junge Aktivisten am vergangenen Dienstag in Coburg für den Schutz der Moore. Mit der Aktionswoche fordern die jungen Menschen eine konsequentere Klimapolitik. Die Beschlüsse der Bundesregierung zum Klimaschutz vom vergangenen Freitag (20.09.2019) gehen ihnen nicht weit genug. Mit dem Klimapaket der Regierung würden die angestrebten Klimaziele nicht erreicht, so die Kritik. Am vergangenen Freitag hatte die Bewegung bei dem globalen Klimaprotest weltweit Millionen Menschen mobilisiert, in Bayern gingen Zehntausende für einen besseren Klimaschutz auf die Straße.

Vor einer Woche hatten sich in München nach Polizeiangaben rund 40.000 Menschen am globalen "Klimastreik" beteiligt. In Augsburg zogen laut Polizei mindestens 4.500 Demonstranten durch die Stadt, in Würzburg 5.000, in Nürnberg waren es rund 3.000 Teilnehmer.